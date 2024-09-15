В Украине за работу копирайтером готовы платить больше 50 тысяч: какие требования к кандидатам

В Украине все популярнее становится онлайн-работа, а одной из самых доступных профессий считается копирайтер. Дело в том, что хотя писать тексты и не так легко, как кажется, научиться это делать на базовом уровне все же проще, чем, к примеру, верстать сайты или заниматься программированием. Тем более, что в некоторых компаниях готовы платить за такую работу более 50 000 грн.

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К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию копирайтера с зарплатой от 41 400 до 53 500 грн. Обязательное требование – знание английского языка на высоком уровне.

Международная продуктовая компания EdTech компания ищет SEO-копирайтера на зарплату от 26 000 до 30 000 грн. "Написание уникального и оптимизированного контента (статьи) для веб-сайта компании с учетом SEO-принципов. Опыт работы на позиции SEO-копирайтера или схожих позициях в течение не менее 2 лет", – говорится в объявлении.

IT-компания готова платить SEO-копирайтеру от 23 500 до 43 120 грн. "Работа на неполный рабочий день с почасовой оплатой или по результатам работы", – говорится в описании вакансии. Среди требований – опыт работы в сфере копирайтинга, базовые знания SEO-копирайтинга и продвинутый уровень письменного английского языка.

Учителям английского языка готовы платить около 40 тысяч

Также на хороший заработок в Украине могут рассчитывать учителя английского языка. Количество таких вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен, а отдельные работодатели готовы платить таким специалистам до 40 000 грн.

К примеру, одна из школ ищет учителя на зарплату от 25 000 до 35 000 грн. Нужно будет проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском языке по методу Каллана (полного погружения в языковую среду).

А языковая онлайн-школа ищет учителя со свободным владением языком на уровне B2-C2. Платить готовы от 10 000 до 40 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время украинский рынок труда в целом будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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