В Украине ощутимо выросла зарплата, по которой считают пенсии: какой размер

В Украине выросла зарплата, учитывающийся для расчета пенсии. В июне ее средний размер составил 18 806 грн. Что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024.

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Об этом свидетельствуют свежие данные Пенсионного фонда (ПФУ). Отмечается: расчет производится на основании ряда показателей. В частности:

данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);

март – 15 433 грн (+116 грн);

апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

В Украине в четырех сферах резко выросли зарплаты

В свою очередь, Государственная служба статистики также показывает динамику изменения зарплат с определенным отставанием. Сейчас имеются данные только за второй квартал 2024 года. По ним, средняя зарплата во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого года возросла на 22,1%. В среднем украинцам платили по 20 964 грн.

На первом месте оказался авиационный транспорт (прирост на 46,3%, до 43 387 грн). И хотя в Украине закрыто небо для гражданской авиации, продолжают работу аэропорты, а украинские экипажи трудятся на международных рейсах. Также зарплаты фактически рекордно возросли в отраслях:

почтовая и курьерская деятельность (на 42,7%, до 13 714 грн);

предоставление различных услуг (на 38,1%, до 24 267 грн);

строительство (на 37,6%, до 14 561 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, профессия учителя английского языка в Украине стала серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам до 40 000 грн.

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