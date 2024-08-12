За перевод с карты на карту нужно платить налог? Какие правила и ограничения действуют для всех

В Украине постепенно усиливается контроль переводов с карты на карту. Ряд банков еще до анонсированного решения НБУ ввел лимиты и по суммам, и по количеству транзакций. Доступ к информации о банковских переводах могут получить и налоговики.

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О том, какие правила действуют в Украине, когда нужно платить налоги и как изменятся правила, читайте в материале OBOZ.UA.

Налога с переводов с карты на карту не существует (и даже не планируется)

В Украине нет никаких налогов на переводы с карты на карту. Однако есть налог на доходы. Если вы зарабатываете средства в тени и для получения этого заработка используете свою карту, то рано или поздно налоговики об этом узнают. Тогда они могут спросить, как вы получили свой доход, внесли ли его в налоговую декларацию и уплатили ли налог. Как только вы открываете счет в любом банке, уведомления об этом направляют в Налоговую.

Кроме того, ст. 62 Закона "О банках и банковской деятельности" содержит список случаев, когда банк должен раскрыть банковскую тайну. Среди этих случаев, например, требование "центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику", – это Государственная налоговая служба. То есть, по закону для налоговиков банковской тайны нет. Если они заподозрили кого-то в уклонении от уплаты налогов, они легко могут получить данные об их счетах.

Еще несколько месяцев назад ряд экспертов ошибочно сообщал о том, что в рамках Национальной стратегии доходов Минфин планирует ввести "налоги на переводы". Однако в ведомстве эту информацию опровергли.

"В тексте (Нацстратегии. – Ред.) отсутствуют слова о "любых поступлениях на карточку физлица". Фраза о требованиях по "налогообложению доходов, полученных вне предпринимательской деятельности", отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV редакции Налогового кодекса Украины)", – отметили в Минфине.

В одном из украинских банков OBOZ.UA объяснили: деятельность, имеющая признаки предпринимательской, гораздо чаще замечает сам банк, а не налоговая. Но в отличие от чиновников, банк обычно просит подтвердить источник дохода, объяснить цель переводов или даже отказывается от сотрудничества с "проблемным" клиентом.

Вместо налогов могут быть введены ограничения. Хотя правила и без них избирательно усиливают

Национальный банк еще несколько месяцев назад представил введение ограничений на банковском рынке. В предложении говорилось о таких ограничениях:

до 30 транзакций в месяц в одном банке;

до 100 тыс. грн месяц в одном банке.

Сейчас ведутся обсуждения, конечный вариант лимитов может отличаться от того, что озвучено сейчас. Ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. Ограничение по сумме не отразится на 95% клиентов. "Продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Команда сейчас на второй итерации обсуждения с волонтерской средой, мы собираем их позиции", – заявлял в прошлом месяце глава НБУ Андрей Пышный.

Изменения могут быть введены уже в ближайшее время, рассказал OBOZ.UA глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. "Я всячески поддерживаю действия НБУ, направленные на детенизацию расчетов и предотвращение осуществления платежей без идентификации клиента с целью осуществления преступной деятельности и уклонения от налогообложения. Указанные изменения будут введены в ближайшее время", – пояснил он.

"При этом на счет могут поступать другие средства (заработная плата, пенсия, стипендия, помощь родственников и т.д.). Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Таким образом, для рядового владельца карты, никаких изменений по существу не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых лимитов", – объяснила Марина Павленко, ведущая эксперт по финансовому мониторингу одного из украинских банков.

Однако ограничения уже постепенно усугубляются. К примеру, уже прошел год, как банки начали отслеживать все операции на сумму от 5 тыс. грн. Поэтому в терминалах нужно проходить верификацию.

Кроме того, как рассказала Павленко, банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными переводами с карты на карту

Лимиты уже ввели, но не все банки

В Украине работают более 60 банков и только часть из них ввела лимиты на переводы с карты на карту. Например, А-Банк и Райффайзен Банк, входящие в топ-5 финучреждений по количеству выданных карточек, вообще не установили ограничения по максимальному количеству переводов в месяц. Правда, есть ограничения по суммам.

Каждый клиент, подписывая контракт с банком и оформляя банковский счет, указывает, как он планирует употреблять сервисы банка. То есть украинцы сами соглашаются: карту для заработка, принятие платежей за товар или услуги они использовать не будут.

Более того, как разъяснили OBOZ.UA на горячей линии Государственной налоговой службы, это также запрещено инструкцией Нацбанка. НБУ своим постановлением №492 описал порядок открытия и закрытия счетов. В этой инструкции говорится: "запрещается использовать текущие счета открываемых физических лиц для собственных нужд, для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности".

То есть, если вы хотите что-то продавать и получать оплату на карту (только если это не единичная ситуация), если вы предоставляете профессиональные услуги и хотите получать за это оплату на карту, необходимо открывать специальный счет. Скорее всего, речь идет о необходимости регистрации ФЛП и открытии ФЛП-счета.

Лимиты на карточках, которые не должны использоваться для предпринимательской деятельности, вскоре могут стать обязательными для всех. А пока их уже установили часть банков. Например, в службе поддержки ПриватБанка OBOZ.UA рассказали, что максимально за один перевод можно отправить 29 999 грн. При этом за месяц можно перевести не более 1 млн грн и совершить 200 транзакций.

Этот предел трудно назвать жестким ограничением. Monobank позволяет в сутки проводить до 50 транзакций, а за месяц – до 150 транзакций. Относительно сумм в банке действуют следующие ограничения в месяц:

карта Mastercard – до 10 000 USD (по курсу НБУ)

Visa – до 25 000 USD (по курсу НБУ)

Действительно ощутимые ограничения ввели в Сбербанке. Максимальная сумма одного перевода составляет 29999,99 грн, однако за сутки можно отправить до 65 тыс. грн, а за месяц – 150 тыс. грн. Максимальное количество переводов за месяц – 50. Это ограничение приближено к тому, что предлагал Нацбанк.

Райффайзен Банк, также входящий в пятерку банков с наибольшим количеством выданных карт, лимит на количество переводов не установил. При этом в сутки можно отправить до 270 тыс. грн. А-Банк также не имеет лимита переводов между картами. Отсутствие лимитов позволяет использовать карты физлиц для того, чтобы отмывать миллионы гривен.

Украинцы (и, как показывает исследование Украинской межбанковской ассоциации ЕМА, чаще всего это мужчины) продают свои банковские карты. Затем эти карты используются, чтобы отмывать огромные суммы. Кстати, ранее OBOZ.UA уже подробно писал о том, как и кто покупает счета украинцев.

Постепенно контроль над банковскими счетами украинцев ужесточат. Однако бояться стоит только тем, кто зарабатывает в тени, не платит налоги либо сознательно нарушает закон.