НБУ изменит правила переводов: к чему готовиться и сколько можно будет отправить на карту

В Украине установят лимиты на переводы с карты на карту. Они не затронут абсолютное большинство клиентов банков, однако могут повлиять на схемы с отмыванием средств.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "В общей сложности речь идет о десятках тысяч счетов. Например, один из крупнейших банков-эмитентов обнаружил более 12 тыс. клиентов-"дропов" за период только с октября 2023-го по апрель 2024-го", – говорится в разъяснении НБУ. В прошлом году объемы переводов P2P (с карты на карту) выросли с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре. Это превышает объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт.

Национальный банк также озвучил вариант введения новых лимитов:

до 30 транзакций в месяц в одном банке;

до 100 тыс. грн в месяц в одном банке.

Сейчас началось обсуждение, конечный вариант лимитов может отличаться от того, что озвучено сейчас. Ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. Ограничение по сумме не отразится на 95% клиентов.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказывает OBOZ.UA: абсолютное большинство украинцев перемен не почувствует. "Давайте посмотрим на среднюю зарплату в Украине, которая у нас публикуется. Сейчас это около 18 тыс. грн. И здесь еще стоит отметить, что ограничения касаются именно карточных счетов", - рассказывает эксперт.

То есть, если клиенту необходимо будет перевести сумму, превышающую ограничения, он сможет прийти в банк и сделать это. Невмержицкий также напоминает: клиент, когда открывает банк, сразу сообщает, для чего ему эта карточка и согласуется выполнять условия договора.

"Когда физическое лицо приходит в банк, оно устанавливает деловые отношения, заполняет анкету, объясняет, как оно будет использовать счет. Банки контролируют деловую активность. И если активность не соответствует объемам и целям, банк должен останавливать платежи и уточнять данные", – говорит эксперт.

По подсчетам НБУ, установка лимитов повлияет всего на несколько процентов украинцев. Однако только этого шага будет мало для того, чтобы разучить украинцев продавать свои банковские карты. Василий Невмержицкий уверен, что необходимо создать условия, чтобы тот, кто предоставил возможность использовать свой карточный счет для махинаций, больше не смог открыть счет ни в одном украинском банке.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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