Украинцам готовят ограничения переводов денег с карты на карту – НБУ

Нацбанк не отказался от планов ограничения p2p платежей по карточкам для борьбы со схемой "дропов" – людьми, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. В настоящее время ведется обсуждение этого вопроса.

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Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный. Он отметил: цель регулятора – чтобы проводимая им политика "была максимально понятна".

"Продолжается фаза обсуждения этого вопроса по волонтерам. Команда сейчас на второй итерации обсуждения с волонтерской средой, мы собираем их позиции. Будем выходить, надеюсь, на следующей неделе на следующую встречу. Мы стойки в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", – говорится в сообщении.

В чем суть проблемы

Дропы – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Такие платежные средства используются в качестве транзитных для проведения переводов на разные суммы между другими счетами. Это нужно злоумышленникам, чтобы ввести жертв в заблуждение, "запутать следы" и усложнить правоохранителям работу при расследовании преступлений.

Средства, проходящие через счет дропа, могут быть получены преступным путем, в частности торговлей наркотиками, людьми, оружием и т.д. Также счета дроп часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей.

"Денежных мулов" могут привлекать на постоянной основе – когда он сам переводит полученные средства куда скажут, оставляя себе определенный процент. Или "единоразово" – когда дроп за одноразовую плату передает оформленные на него банковские карты, включая пин-коды и доступ к веб-банкинга.

Украинцам установили лимиты на денежные переводы между картами

Ранее же украинские банки начали устанавливать лимиты для денежных переводам с карты на карту – чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

В частности, основные лимиты на переводы между физическими лицами в ПриватБанке установлены на разном уровне в зависимости от того, получает клиент деньги или отправляет. Однако в любом случае при переводе действует ограничение 29 999 грн за один платеж.

Лимит на переводы между физическими лицами в Монобанке установили следующим образом:

можно перевести на карту украинского банка за одну операцию до 60 тыс. гривен; лимиты на число операций: в день – 50 шт., за 4 дня – 100 шт., в месяц – 150 шт. Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц, определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не более эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, Visa – не более эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.

для P2P переводов на иностранные карточки за одну операцию можно перевести до 30 тыс. грн в эквиваленте, но не менее 1 долл./1 евро/1 грн; разрешено 5 таких операций в неделю и 10 в месяц;

для переводов за границу через SWIFT действует лимит НБУ на инвестиции за границу, переводы внутри этого лимита проводятся при наличии подтверждающих документов: сумма операций не должна превышать 200 тыс. евро в календарный год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине намерены ограничить исходящие переводы с одной банковской карты на другую. Рассматривается вариант установить лимит в 30 исходящих переводов в месяц общей суммой до 100 тыс. грн. Предполагается, что это поможет бороться с "дропами" и "денежными мулами", которые используются для уклонения от налогообложения и других нелегальных целей.

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