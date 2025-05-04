"Я бы не стал этого делать": Трамп заявил, что не планирует отменять пошлины на импорт

Американский президент Трамп предположил, что введенные пошлины США могут остаться на постоянной основе, поскольку их наличие стимулирует бизнес открывать производство именно в Америке, а не за границей. Если компании будут знать, что тарифы отменят, у них нет мотивации переносить свои мощности в Соединенные Штаты.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News. "Нет, я бы не стал этого делать, потому что если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить [производство] в Соединенных Штатах?", – заявил Трамп.

Такая позиция, по его мнению, стимулирует компании переносить производство в США, уменьшая зависимость от импорта. Трамп также напомнил, что ввел жесткую торговую политику по отношению к Китаю, и, по его словам, именно это заставило Пекин стремиться к новому соглашению с Вашингтоном.

"Это значит, что мы не теряем триллион долларов, потому что сейчас мы не ведем с ними дела. А они хотят заключить сделку. Они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется, но это должно быть справедливое соглашение ", – подчеркнул Трамп.

Отдельно политик отметил, что не собирается делать исключения из пошлин даже для американского малого бизнеса. По его словам, предпринимателям такие послабления не нужны. Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении импортных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этот список не вошла. Уже с 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в размере 10%, а с 9 апреля – индивидуальные пошлины.

Впоследствии было объявлено о 90-дневной паузе на дополнительные импортные пошлины для отдельных стран. В Белом доме объяснили, что такой перерыв связан с проведением торговых переговоров, и в настоящее время действует единый тариф – 10%.

В то же время, на китайскую продукцию пошлины были значительно повышены – до 125%. До этого США уже ввели 20% тариф из-за якобы недостающих усилий Китая, Канады и Мексики в борьбе с незаконным ввозом фентанила. Общая сумма пошлин на китайские товары составила 145%. В ответ Пекин с 12 апреля поднял тарифы на американскую продукцию до 125%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сенате США поддержали законопроект, предусматривающий 500% пошлины для стран, покупающих нефть, газ или уран в России, если Путин не согласится на мирные переговоры. Документ также включает в себя новые санкции против РФ и уже имеет широкую поддержку среди американских законодателей.

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