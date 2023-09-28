Выманили миллионы у граждан ЕС: в Украине накрыли крупный "колл-центр" с сетью в шести регионах

В Украине разоблачили преступную организацию, члены которой выманивали у граждан Евросоюза миллионы гривен. Злоумышленники использовали фишинговые "колл-центры", чтобы получить доступ к счетам жителей Польши, Чехии и других стран ЕС. В частности, у чехов украли почти 2 млн крон, т.е. около 3 млн грн.

Об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре. Отмечается, что группировку удалось разоблачить киберполиции Киева и Днепропетровщины, а также следователям полиции Киева вместе с чешскими коллегами.

Чтобы задержать подозреваемых, правоохранители 27 сентября провели совместную спецоперацию. В ее ходе прошли 29 одновременных обысков в офисах группировки в шести регионах Украины (Киев, а также Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская области). Видео можно посмотреть ниже на этой странице.

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Во время обысков были обнаружены вещественные доказательства. В частности, были изъяты:

компьютерная техника;

60 ноутбуков и десятки мобильных телефонов;

шесть автомобилей;

75 тыс. долларов наличными.

Восьми членам группировки – трем организаторам и пяти исполнителям – уже сообщили о подозрении. Производство ведется по ч. 4 ст. 190 и ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины, то есть по статьям о мошенничестве и участии в преступной организации. Готовятся подозрения и для других участников схемы.

Как выманивали деньги у иностранцев: схема

Мошенники "работали" на территории Украины с 2021 года. По данным следствия, только с февраля 2023 года им удалось заполучить около 1 млн долларов "дохода". В организации "работало" более 40 человек из разных регионов Украины.

"Каждый из членов организации имел четко определенный список обязанностей. Так называемые кодеры, то есть специалисты по написанию компьютерных программ, создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу телеграмм-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, давали консультации по маскировке преступной деятельности", – рассказали в полиции.

Также организаторы привлекали участников многочисленного низового звена – "воркеров" – через закрытый Telegram-канал. Их задачей было непосредственное общение с жертвами.

Средства выманивали у продавцов различных товаров на чешских торговых онлайн-площадках. "Воркеры" договаривались с ними о сделке и убеждали перейти по поддельными ссылкам, замаскрированным под страницы онлайн-сервисов для оплаты.

В результате мошенники получали данные банковских карт своих жертв. "Члены группировки, так называемые вбиверы, выводили деньги со счетов на подконтрольные банковские карты или с помощью "кодеров" конвертировали их в криптовалюту", – отметили в полиции. В целом в схеме использовались криптокошельки, электронные платежные системы и незаконные обменники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в сети зачастую ведутся на ловушки псевдоработодателей в интернете. Сейчас достаточно много схем, которыми пользуются аферисты, притворяясь работодателями.

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