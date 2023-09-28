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Выманили миллионы у граждан ЕС: в Украине накрыли крупный "колл-центр" с сетью в шести регионах

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
1,1 т.
Мошенники крали данные карт жителей ЕС

В Украине разоблачили преступную организацию, члены которой выманивали у граждан Евросоюза миллионы гривен. Злоумышленники использовали фишинговые "колл-центры", чтобы получить доступ к счетам жителей Польши, Чехии и других стран ЕС. В частности, у чехов украли почти 2 млн крон, т.е. около 3 млн грн.

Об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре. Отмечается, что группировку удалось разоблачить киберполиции Киева и Днепропетровщины, а также следователям полиции Киева вместе с чешскими коллегами.

Чтобы задержать подозреваемых, правоохранители 27 сентября провели совместную спецоперацию. В ее ходе прошли 29 одновременных обысков в офисах группировки в шести регионах Украины (Киев, а также Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская области). Видео можно посмотреть ниже на этой странице.

Видео дня
Правоохранители провели 29 обысков

Во время обысков были обнаружены вещественные доказательства. В частности, были изъяты:

  • компьютерная техника;
  • 60 ноутбуков и десятки мобильных телефонов;
  • шесть автомобилей;
  • 75 тыс. долларов наличными.

Восьми членам группировки – трем организаторам и пяти исполнителям – уже сообщили о подозрении. Производство ведется по ч. 4 ст. 190 и ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины, то есть по статьям о мошенничестве и участии в преступной организации. Готовятся подозрения и для других участников схемы.

Как выманивали деньги у иностранцев: схема

Мошенники "работали" на территории Украины с 2021 года. По данным следствия, только с февраля 2023 года им удалось заполучить около 1 млн долларов "дохода". В организации "работало" более 40 человек из разных регионов Украины.

В "колл-центре" работали десятки человек

"Каждый из членов организации имел четко определенный список обязанностей. Так называемые кодеры, то есть специалисты по написанию компьютерных программ, создали, обновляли, поддерживали и совершенствовали работу телеграмм-ботов и фишинговых ресурсов, а также обеспечивали анонимность сообщников в интернете, давали консультации по маскировке преступной деятельности", – рассказали в полиции.

Также организаторы привлекали участников многочисленного низового звена – "воркеров" – через закрытый Telegram-канал. Их задачей было непосредственное общение с жертвами.

Деньги выманивали у граждан ЕС

Средства выманивали у продавцов различных товаров на чешских торговых онлайн-площадках. "Воркеры" договаривались с ними о сделке и убеждали перейти по поддельными ссылкам, замаскрированным под страницы онлайн-сервисов для оплаты.

В результате мошенники получали данные банковских карт своих жертв. "Члены группировки, так называемые вбиверы, выводили деньги со счетов на подконтрольные банковские карты или с помощью "кодеров" конвертировали их в криптовалюту", – отметили в полиции. В целом в схеме использовались криптокошельки, электронные платежные системы и незаконные обменники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в сети зачастую ведутся на ловушки псевдоработодателей в интернете. Сейчас достаточно много схем, которыми пользуются аферисты, притворяясь работодателями.

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