Мошенники "разводят" украинцев, представляясь работодателями: озвучено 11 схем

Украинцы в сети зачастую ведутся на ловушки псевдоработодателей в интернете. Сейчас достаточно много схем, которыми пользуются аферисты, притворяясь работодателями.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Озвучено 11 популярных схем:

№1 – подписывайтесь на телеграмм-канал и получайте от $1000

Обещанная зарплата: от 30 000 грн. и более.

Схема: самые популярные каналы-миллионники в телеграмме распространяют сообщения с призывом: "В Украине полно вакансий, где даже новичкам платят от $1000, а большинство населения до сих пор работает за копейки, думая, что без опыта работу не найти, нужно хорошее резюме и высшее образование". Зашли, полистали, выбрали вакансию из з/п от 30 000 грн (ниже нет) и работаете себе в кайф. Подписывайтесь и получайте хорошие деньги, даже если ничего не умеете".

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В чем мошенничество?

Администраторы телеграмм-каналов вводят в заблуждение пользователей и переливают трафик по разным телеграмм-каналам. Цель этой схемы – перепродажа канала с переименованием под другую тематику или бизнес на работодателях. На фоне дефицита кадров работодатели платят администраторам рекламу вакансий. Конечно, качество работы или соответствие заявленным зарплатам в телеграмм-каналах никто никому не гарантирует, потому что зарплаты разные, есть и значительно меньше 30 000 грн.

№2 – нужны сотрудники с "трудовой этикой"

Обещанная зарплата: 550-2500 грн в день.

Схема: пользователь получает сообщение на телефон с текстом: "Привет, я региональный менеджер и сейчас ищу сотрудников на неполный рабочий день. Вы можете легко выполнять заказы на продажу в свободное время с помощью мобильного телефона. Возраст: 22-60 лет. Требования: Дисциплинированные , с хорошими личными качествами и трудовой этикой. Заработная плата 550-2 500 грн в день. Задания простые, работать можно в любое время и в любом месте. Свяжитесь с нами по адресу [название канала]".

В чем мошенничество?

Подобные сообщения поступают украинским пользователям из-за границы, о чем свидетельствует небрежный перевод объявления и переписки с администратором, общающимся "кривыми" текстами-скриптами. Цель схемы состоит в завладении персональными данными, которые украинских пользователей просят отправить для регистрации на работу.

№3 – разместите объявление и получите деньги

Обещанная зарплата: от нескольких десятков гривен за объявление.

Схема: аферисты предлагают работу с оплатой за размещение объявлений от личных аккаунтов соискателей на популярных площадках с объявлениями (покупка, продажа, обмен и т.д.). Предоставляют необходимые тексты и иллюстрации для различных товаров, которые следует опубликовать со значительно более низкой ценой от рыночной. Когда к ищущему обращаются покупатели, тот должен направлять их в телеграммы работодателя.

В чем мошенничество?

После того, как искатель приводит покупателя, работодатель блокирует искателя в Telegram и исчезает из связи. Денег за размещение объявлений никто не платит. Площадка с объявлениями также блокирует учетные записи соискателя.

№4 – оформите карту для выплат

Обещанная зарплата: в пределах средней по рынку.

Схема: в ответ на отзыв на вакансию "представитель компании" предлагает соискателю открыть счет и оформить карту для выплаты будущей зарплаты. Карта нужна от определенного банка или финансового сервиса, "работодатель" делится с кандидатом ссылкой на оформление.

В чем мошенничество?

Предложение работы в таком случае выступает как повод зарегистрироваться и оформить банковскую карту по реферальной ссылке. По факту, это не работа, а схема наращивания клиентской базы, чтобы получать бонусы от банка или сервиса.

№5 – пройдите платные курсы или внесите страховой взнос

Обещанная зарплата: в пределах средней по рынку и выше.

Схема: кандидат откликается на вакансию, которую маскируют под обычную работу. После общения с рекрутером и прохождения собеседования получает подходящий ответ, но не имеющий достаточного опыта. Так что работодатель предлагает кандидату получить работу после повышения квалификации, пройдя дополнительные курсы.

Схема со страховым взносом действует похоже, только в этом случае кандидат уже принимает офер и после, работодатель просит внести плату за страхование рабочего ноутбука.

В чем мошенничество?

Курсы оказываются платными, а страховой взнос – обычная схема для выманивания средств. Кандидат платит деньги, тратит свое время и в результате ничего не получает – работодатель исчезает из связи.

№6 – зарплатные приманки

Обещанная зарплата: от 10000 до 200000 грн и выше.

Схема: некоторые работодатели указывают в вакансиях широкий диапазон зарплат и говорят, что у сотрудника будет ставка и переменная часть, которая будет зависеть от работника. Зарплаты с пятью нулями указывают в вакансиях менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов и т.д.

В чем мошенничество?

Обида в том, что это вакансии не от мошенников, а от реальных работодателей, указывающих высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе больше внимания. Часто для рядового работника такая зарплата недостижима. В результате теряют все: искатель получает разочарование, от работодателя уходит недовольный сотрудник.

Эксперты Work.ua определили, что честный диапазон зарплат в пределах одной вакансии может составлять х3. К примеру, в вакансии может быть указан диапазон от 15 000 до 45 000 грн.

Вакансии с более широким диапазоном, чем х3, нужно анализировать более критично, ведь бывают исключения. К примеру, в вакансиях преподавателей английского зарплата зависит от отработанных часов, а значит, и диапазон может быть, например, от 3 000 до 19 000 грн.

№7 – роскошная жизнь и мошенническая романтика "офисников"

Обещанная зарплата: от 15 000 грн в неделю - верхнего предела нет, выплаты еженедельно в валюте.

Схема: вакансии этих мошенников прикрываются должностями: менеджер по работе с клиентами, менеджер по обслуживанию, менеджер по продажам и т.д. Опыт не требует. Главное – активность, быстро учиться и хотеть многое заработают. "Офисы" расположены по всей Украине, преимущественно в больших городах.

В чем мошенничество?

"Офисы" выманивают средства у людей. Телефонное мошенничество с банковскими счетами, кредитными картами. Заманивают работников в такие компании высокой зарплатой в долларах, роскошной жизнью, мошеннической романтикой, транслируемой через популярных блоггеров, часто патриотизмом, ведь обманывать нужно россиян. Но на самом деле обманывают всех, в том числе украинцев, и за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность.

№8 – брачные агентства

Обещанная зарплата: 18000-60000 грн.

Схема: размещают вакансии "переводчик", "оператор чата", "менеджер по работе с клиентами" и т.д. Как и "офисники", заманивают соискателей привлекательными фразами о доходе в валюте, еженедельными выплатами и отсутствием обучаемых знаний и навыков.

В чем мошенничество?

Подобная занятость заключается в выманивании денег у иностранцев, мечтающих познакомиться с привлекательными украинками.

№9 – стриминговые сервисы

Обещанная зарплата: от 30000 до 100000 грн.

Схема: размещают вакансии блоггер, модель, стример для талантливых и харизматичных девушек и парней. Обещают высокую зарплату без требований к опыту или навыкам.

В чем мошенничество?

Один из основных источников дохода – доносить зрителей в благодарность за контент, что не является работой в привычном понимании этого слова, на которое нужно устраиваться.

№10 – криптомошенники

Обещанная зарплата: от 21000 до 100000 грн с привязкой к курсу доллара.

Схема: рассказывают о себе как финансовых, консалтинговых, маркетинговых агентствах. Их вакансии могут звучать так: "менеджер по работе с клиентами", "менеджер по продажам", "retention-менеджер", "аккаунт-менеджер".

Создают имидж успешного бизнеса: "Мы международная компания, лидирующая уже более 8 лет на рынке", но в интернете никакой информации о компании нет, будто таковой не существует. Принимают на работу от 18 лет без опыта с желанием развиваться. Часто указывают в условиях знания английского и европейского языка.

В чем мошенничество?

Сотрудники криптошохрайских компаний звонят по телефону украинцам и гражданам других европейских стран и предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции, криптовалюту. Иногда "помогают" оформить микрозаем. Не стоит говорить, что такой вкладчик не получает ни выплат, ни возможности вернуть свои средства.

№11 – подмена рекрутера

Обещанная зарплата: в пределах средней по рынку.

Схема: рекрутеры указывают в своих вакансиях контакты по телеграмме, где предлагают продолжить общение с искателем. Безусловно, телеграмм — удобный вид коммуникации, однако случаи, когда вводя имя пользователя, искатель случайно связывается не с тем рекрутером.

В чем мошенничество?

Мошенники выбирают компанию, которая размещает вакансии и имеет потенциально большой трафик соискателей, находят контакт рекрутера в телеграмме (например, hr_villa) и создают похожий профиль и имя, добавляя символы или цифры (например, hr_villa1), чтобы имитировать рекрутера.

При поиске по имени в телеграмме искатель случайно связывается с фейковым рекрутером, который выманивает средства вроде бы за трудоустройство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине действует мошенническая схема рекрутинга. Ее цель – выманить деньги у людей, ищущих работу.

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