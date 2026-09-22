Введение НДС для "ФОПов" в Украине неизбежно: в правительстве раскрыли важную деталь

Отмена налоговой льготы для физических лиц-предпринимателей ("ФОПов") в Украине является обязательным условием западных партнеров. Это необходимо и для гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

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Об этом, как сообщает "Финансовый клуб", во время форума "Think Small First – Сначала думай о малых" сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей. Она назвала такие изменения неизбежными, поскольку они продиктованы требованиями европейского регулирования

По словам чиновницы, соответствующие изменения обусловлены требованиями европейского регулирования, а не инициативой отдельных украинских ведомств.

"НДС для "ФОПов" – это не выдумка Минфина, Налоговой службы или Верховной Рады. НДС для индивидуальных "ФОПов" – это требование 112-й директивы, которая регламентирует администрирование налога в странах ЕС. Там сказано, что все плательщики, субъекты хозяйствования, чей оборот превышает 85 тыс. евро, обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС, независимо от формы налогообложения", – отметила Светлана Воробей.

Представительница Минфина заверила, что для украинского бизнеса порог обязательной регистрации в качестве плательщика НДС будет существенно повышен по сравнению с нынешним лимитом в 1 млн грн. Правительство согласовало с международными донорами установление максимально возможного порога.

Кроме того, рассматривается возможность зафиксировать порог непосредственно в евро, что позволит ему автоматически корректироваться в зависимости от колебаний валютного курса.

Светлана Воробей подчеркнула, что в странах-членах ЕС действуют разрозненные нормы относительно регистрации в качестве плательщиков НДС – от нулевого порога, при котором налог уплачивается с первой гривны прибыли, до промежуточных планок в 25 и 45 тыс. евро. Для Украины был согласован наиболее либеральный вариант, действующий в системе Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 августа 2026 года в Украине введены новые ограничения на денежные переводы, осуществляемые без подтверждающих документов. Лимиты затронут не всех, а лишь часть предпринимателей: вновь созданных и неактивных "ФОПов" и юридических лиц.

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