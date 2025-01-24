ВСУ передали почти 2 млн конфискованных пачек сигарет и более тысячи авто: на таможне раскрыли статистику

Украинские таможенники передали на нужды украинских военных товаров и транспортных средств более 650 млн гривен. Среди переданных товаров были авто и запчасти к ним, продукты, бытовая и компьютерная техника и даже самолет.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Отмечается, что общая стоимость конфискованных товаров и транспортных средств, передаваемых на фронт, составляет 651,3 млн грн. Чаще всего передавались следующие товары:

1388 автомобилей на 234 млн. грн;

на 234 млн. грн; имущество военного назначения на 76,7 млн. грн;

на 76,7 млн. грн; запчасти к авто на 63,1 млн грн;

1,85 млн пачек сигарет на 47 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,2 млн грн;

на 47 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,2 млн грн; 10999 единиц компьютерной техники на 38,8 млн грн;

на 38,8 млн грн; 1696 мобильных телефонов на 30,6 млн грн;

на 30,6 млн грн; одежду и обувь на 23 млн грн;

9811 единиц бытовой техники на 23 млн грн;

1432 генератора , аккумуляторы и солнечные батареи на 16,1 млн грн;

, аккумуляторы и солнечные батареи на 16,1 млн грн; лесоматериалы на 13,2 млн. грн;

бытовая химия и средства гигиены на 12 млн. грн.;

продукты питания на 5,7 млн. грн;

медицинские изделия на 5,1 млн. грн.;

на 5,1 млн. грн.; самолет стоимостью 4,1 млн грн;

стоимостью 4,1 млн грн; наушники на 4 млн. грн;

часы на 3,4 млн. грн;

другие категории имущества на 49,3 млн. грн.

Главным получателем товаров от таможни было Министерство обороны Украины, которому было передано товаров на 460,4 млн грн. Также таможенники передали конфискованные товары, Министерству внутренних дел (108,4 млн грн), Государственной пограничной и службе Украины (57,1 млн грн), областным военным администрациям (13,6 млн грн), Службе безопасности Украины (7,9 млн грн) ) и другим получателям (3,9 млн грн).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе таможни, что было требованием Международного валютного фонда, Всемирного банка и США для продления макрофинансовой помощи Украине. Принятие закона позволит имплементировать в таможенное законодательство Украины модель, подобную существующей в странах ЕС.

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