Вскрыты детали тайных переговоров Путина с Эрдоганом: Венгрия помогает Кремлю, а в обход Украины готовят новую сделку 

Россия тайно готовит сделку с Турцией, в ней также принимают участие Венгрия и Катар. Суть сделки заключается в том, чтобы организовать вывоз российского зерна Черным морем (вероятно, речь идет в том числе об украденном украинском зерне). Катар должен оплачивать зерно, Турция – организовать маршрут. Венгрия со своей стороны добилась того, чтобы против "посланника Путина" на переговорах не вводили санкции ЕС.

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Документы, полученные BILD, доказывают, что режим Путина хочет создать свой собственный зерновой коридор. Основой сотрудничества является односторонний "Меморандум о трехстороннем сотрудничестве", который предусматривает экспорт российского зерна, в основном в Африку, оплаченный Катаром и организованный Турцией. Беспроигрышная ситуация для всех трех государств, которая могла бы значительно повысить их репутацию и влияние в соответствующих странах.

В то время как Россия изначально просто хочет заменить Украину в вопросе поставок зерна, министр иностранных дел Турции и экс-глава разведки Хакан Фидан предлагает также возобновить "зерновую сделку" из Украины. 8 августа его министерство сообщило посольству России в Анкаре, что реализует трехстороннее сотрудничество по экспорту российского зерна "в качестве дополнения к Черноморской инициативе, которая вносит позитивный вклад в глобальную продовольственную безопасность".

Министр иностранных дел Эрдогана также предупредил своего российского коллегу: "Если не будут предприняты шаги по черноморской инициативе, есть риск, что меры по трехстороннему сотрудничеству столкнутся с различными трудностями".

Вместо того, чтобы позволить России экспортировать свое и украденное зерно в бедные страны, Анкара добивается "соглашения между Организацией Объединенных Наций и Российской Федерацией в пакете с Черноморской инициативой с турецким участием".

Если бы сделка была заключена с благословения Организации Объединенных Наций, Киев оказался бы перед выбором. Либо Украина соглашается на безопасный вывоз "российского" зерна (т.е. также украденного в Украине) и прекращает нападения на российские корабли – либо страна несет полную ответственность за все больший и больший голод в мире. И это при продолжающихся российских атаках на украинские порты.

По информации BILD, представители разведки предполагают, что сделка между Турцией, Россией и Катаром может быть завершена уже в ближайшие выходные. После двух "экстренных встреч" в Стамбуле и Москве чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште, Венгрия, должен стать фасадом для встречи всех вовлеченных сторон и, возможно, соглашения, готового к подписанию, сообщает иностранная служба новостей.

Вместо этого на 20 августа запланирована не только личная "встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отправится в Будапешт в этот день — впервые за пять лет. В то время как в программе российского посланника, лидера Татарстана Рустама Минниханова (имеется в распоряжении BILD) на вторую половину дня 20 августа указано, что "программа будет уточнена", разведывательная служба предполагает тайную встречу российского политика и турецкого президентов.

Возможно, под эгидой Орбана, а также, возможно, с участием катарских официальных лиц, которые также будут находиться в Будапеште со своей делегацией на чемпионате мира в этот день. Согласно письму, имеющемуся в распоряжении BILD, неофициальный посланник Путина настаивает на том, чтобы его всегда "сопровождал посол России в Венгрии" и был бы "благодарен венгерской стороне за обеспечение участия посла во всех мероприятиях во время визита".

Венгрия остановила санкции Рустама Минниханова со стороны ЕС. Доверенное лицо Путина Рустам Минниханов является мусульманином-суннитом (как и Эрдоган). Из-за своей роли в российской агрессивной войне Рустам Минниханов находится в санкционных списках США, Канады и Украины. Когда в мае 2023 года Евросоюз также хотел включить Рустама Минниханова в свой санкционный список и тем самым сделать невозможным его въезд в ЕС, Венгрия из всех стран заблокировала санкции против россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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