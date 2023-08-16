В Украину пригласили международных спонсоров войны: заявление НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило письма компаниям, которые внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами и обсудить выход бизнеса из страны-террористки России.

Видео дня

"Если кто-то считает, что война где-то далеко, то это не так. Эта война касается каждого, а ее последствия ощущает весь мир. Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний по перечню спонсоров войны в Украину. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла россия на нашу землю и продолжает это делать", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

В обращении также отмечается, что НАПК открыто для диалога по стратегиям компаний по перечню спонсоров войны по выходу из РФ. Агентство надеется услышать соответствующие публичные заявления компаний по поводу осуждения российской агрессии против Украины, увидеть корпоративные решения по деловой активности в РФ (например, сокращение деятельности или выход с рынка).

Инициатива полностью отвечает Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека, которые должны соблюдаться ответственными предприятиями. Согласно им, чтобы оценить риски для прав человека, бизнес-предприятия должны, в частности, участвовать в содержательных консультациях с потенциально пострадавшими группами и другими соответствующими заинтересованными сторонами.

Отметим, что перечень международных спонсоров войны является инструментом, введенным НАПК, с целью побуждения к выходу из России международных компаний, продолжающих работать в РФ, платить налоги, поддерживать оккупационные войска товарами и услугами (как в случае с льготными кредитами банков для российских военных).

Как сообщал OBOZREVATEL, британские компании боятся торговать с Украиной "из-за угрозы закрытия счетов банками, которые не подвержены риску. Банки принудительно закрывают счета британских фирм, торгующих с украинскими партнерами из-за беспокойства российскими санкциями и отмыванием денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!