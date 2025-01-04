Всем украинцам перечислили плату за доставку газа: сколько теперь придется платить с января

В Украине с 1 января всем потребителям газа перечислили платежки за доставку газа. В некоторых случаях платить придется больше. Это касается тех, кто увеличил потребление в период с октября 2023-го и до конца сентября 2024-го по сравнению с аналогичным периодом 2021/2022.

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Платить за доставку газа придется даже тем, кто вообще не потребляет голубое топливо, но подключен к сетям. И если не заплатить добровольно, должнику грозит арест счетов. О том, как изменились суммы в платежках и почему разница в тарифах может достигать более 400% читайте в материале OBOZ.UA.

С января платежки будут пересчитаны. Все будут платить разные суммы.

Украинцы платят за доставку газа ежемесячно, даже если вообще не пользуются голубым топливом (но подключены к газовой сети). Сумма в платежки считается следующим образом: среднее месячное потребление (как оно считается, читайте дальше) умножить на тариф вашего оператора газораспределительных сетей (ГРМ).

Тариф на доставку зависит от протяженности сети, количества потребителей, оборудования, состояния сети и уровня зарплат. Для примера рассмотрим тариф на доставку газа в двух городах Полтавской области. Плановая заказная мощность (т.е. количество газа) в г. Кременчуг почти в 14 раз больше, чем в Гадяче. При этом полная себестоимость для "Гадячгаза" составляет 54,2 млн грн, а у "Кременчуггаз" в 3,7 раз выше – 203 млн грн.

То есть Кременчуг на доставку в 14 раз больше газа имеет себестоимость всего в 3,7 раза выше, чем в Гадяче. В результате клиенты "Кременчуггаз" платят за доставку кубометра - 0,552 грн, тогда как тариф "Гадячгаза" составляет 2,388 грн. Тариф на газ в обоих городах одинаков – 7,96 грн. Однако стоимость доставки отличается в 4,3 раза.

Объем потребления учитывается за газовый год – с октября по сентябрь. Например, в прошлом году мы платили за доставку с учетом тех объемов, которые использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в этом году посчитают объем, потребленный с октября 2023-го по конец сентября 2024-го.

Рассмотрим несколько вариантов. Допустим, что семья за газовый год 2022/2023 потребила 1000 кубометров газа, следовательно, ежемесячно в среднем тратила 83,33 кубометра.

Для жителей Гадяча доставка такого количества кубометров стоила 199 грн. А для Кременчуга – всего 46 грн. Здесь следует добавить, что если вы используете газ для отопления дома и подогрева воды, потребление может быть значительно больше. И наоборот, если вы используете газ только для приготовления пищи, сумма в платежках может быть меньше.

Теперь рассмотрим два варианта, как могли измениться суммы в платежках с 1 января 2025-го. Сам тариф не изменился, следовательно, суммы в платежках изменятся только в результате изменения объемов потребления.

если вы увеличили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 108,33 кубометров. В Гадяче платежка увеличится со 199 до 258,69 грн. А для жителей Кременчуга – с 46 до 59,79 грн;

платить доставку 108,33 кубометров. В платежка увеличится если вы уменьшили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 58,33 кубометров газа. В результате платежки снизятся в Гадяче с 199 до 139,29 грн, а для жителей Кременчуга – с 46 до 32,19 грн.

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газснабсервис" 2,952 Волынская область "Газсети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газсети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газсети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тисменицагаз" 2,388 Киевская область "Газсети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газсети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газсети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Годячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубнигаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газсети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газсети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газсети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газсети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газсети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

"Размер платы за распределение (доставку) газа рассчитывается индивидуально для каждого абонента", – объясняют в компании "Газсети". Если вы вообще не используете газ, но потребляете минимальные объемы, но подключены к газовой сети, вы должны по меньшей мере платить за доставку такого объема голубого топлива:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – если газ используется в том числе для отопления.

"За основу для расчета минимальной стоимости услуг по доставке берется объем газа, определяемый Оператором ГРМ, исходя из фактического объема потребленного клиентами топлива в прошлый газовый год... Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для таких категорий потребителей: новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа менее девяти месяцев ; не пользовались газом, в частности, которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – пояснили в "Газораспределительных сетях".

Когда придется переплачивать за доставку газа

Всего два варианта, когда вам придется переплачивать за доставку газа (если не учитывать технические ошибки со стороны поставщика услуги). Первый – если вы вообще не потребляете газ, живете в другом доме, но не отключаете газ. В таком случае придется платить только за подключение к голубому топливу. Чтобы не переплачивать, достаточно обратиться к оператору ГРМ и написать заявление об отключении от газовой сети.

Второе – если вы не передаете показы газового счетчика. В таком случае вам могут сосчитать доставку по усредненным объемам потребления. А они могут быть значительно больше, чем фактически потребленные объемы.

При этом, скорее всего, платить за газ все равно придется. К примеру, в декабре 2024-го Владимир-Волынский городской суд отказал удовлетворить иск мужчины, требовавшего "Волыньгаз" отменить долг за доставку газа.

Истец еще с июля 2022-го вместе с семьей проживает в Италии. При этом ему начислили 3874 грн за доставку газа. "Несмотря на нулевой показатель потребления природного газа согласно показателям счетчика, ответчик начисляет за доставку газа за мифические кубометры газа, не привязанные к показателям счетчика", – говорится в дела. Представитель "Волыньгаза" пояснил, что размер платы за доставку рассчитали в 2023-м, исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В этот период семья еще до переезда в Италию успела использовать 1520 кубометров газа. Следовательно, ежемесячно нужно было платить за доставку 126,6 кубометров.

Далее, даже если семья вообще не потребляла газ, начисление происходило с минимальными предельными объемами. "Суд обращает внимание на доводы ответчика, что прекращение или ограничение распределения (потребления) природного газа не освобождает потребителя от обязательства оплаты стоимости услуг по договору распределения природного газа, кроме случая расторжения его договора", – говорится в решении суда.

В результате суд признал, что за доставку газа в квартире в Украине нужно платить, даже если еще несколько лет назад вы уехали в другую страну и в квартире никто не живет. Если вы хотите, чтобы квартира оставалась пустой и не хотите платить за доставку газа, нужно расторгнуть договор (а он подписывается автоматически) на доставку газа и отключить голубое топливо.