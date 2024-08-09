За дешевые посылки из-за границы придется платить налог: нардеп рассказал, что может произойти после этого

Введение налога на посылки до 150 евро может привести к коллапсу работы как таможни, так и почтовых операторов. Что в конечном итоге приведет к тому, что время доставки этих посылок значительно увеличится.

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Об этом рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он объяснил:

за 2023 год в Украину пришло 51,9 млн посылок;

из них стоимость только 468 тысяч даже формально не превышала 150 евро.

"А это значит, что сейчас растаможку проходит даже менее 1% посылок. И давайте откровенно – это не самый быстрый процесс", – отметил нардеп.

В то же время, подчеркнул он, "по предложению Минфина в один день с 1 сентября мы резко отправим на растаможку не 1% посылок, а все 52 млн". Что, констатирует нардеп, приведет к длительному коллапсу системы, который, по его словам, может продлиться 3-6 месяцев.

"Я, честно говоря, не знаю, кто первый "ляжет" от этого потока: таможня или почтовые операторы (особенно "Укрпочта" и "Новая Почта"). Но то, что первые месяцы 3-6 будет коллапс и посылки будут уходить очень долго, это факт. ... Идея резко ввести растаможку с 1 сентября (так же, как 1 октября, ноября и даже декабря) технически не реализуема. Даже через полгода это почти невозможно", – прогнозирует он.

Украинцам резко урезают лимит на посылки – с 150 до 45 евро

Напомним, в Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро (около 2 000 грн по курсу НБУ) – за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекте о повышении налогов.

Таким образом, посылки дешевле 45 евро облагаться налогом не будут. А вот для других посылок "налоговый потолок" составляет 150 евро, т.е. более 6 600 грн по текущему курсу НБУ.

"В законопроекте о повышении налогов от правительства будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Вот эта норма говорит о том, что отправления не будут облагаться НДС до 45 евро (а не 150 евро). И то не все", – рассказал ранее Ярослав Железняк.

Почему придется платить налог за дешевые товары

Министр финансов Сергей Марченко считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему ввоза товаров, которой пользуются интернет-магазины. По его словам, большинство продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения и платят только единый налог 5% – и даже если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро. Цель же этого, уверяет министр, – избежание уплаты налогов.

"Я уже не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем нужным закрыть", – сказал Марченко.

Он подчеркнул: в прошлом году без налогов в Украину ввезли 51,5 млн единиц международных почтовых отправлений. Однако, уверяет министр, никто не знает, сколько реально товаров находилось внутри каждого из них.

"Задайте себе вопрос, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где они производятся? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", – отметил министр.

В то же время он признал: понимание того, что эта норма непопулярна среди украинцев, есть. Но "если в Верховной Раде налоговые инициативы правительства не поддержат, то мы будем аргументированно доказывать, почему это важно и почему именно так должно быть".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом своим документом Кабмин предлагает кардинальное повышение налогов. В частности, военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы).

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