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Украинцам хотят резко урезать лимит на посылки: почему придется платить налог за дешевые товары

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцам хотят резко урезать лимит на посылки

Министр финансов Сергей Марченко считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему ввоза товаров, которой пользуются интернет-магазины. По его словам, большинство продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения и платят только единый налог в 5% – и даже, если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро. Цель же этого, уверяет министр – избежание уплаты налогов.

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"Я уже не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем нужным закрыть", – сказал Марченко.

При этом он подчеркнул: в прошлом году без налогов в Украину ввезли 51,5 млн единиц международных почтовых отправлений. Однако, уверяет министр, никто не знает, сколько реально товаров находилось внутри каждого из них.

"Задайте себе вопрос, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где они производятся? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", – отметил министр.

В то же время, он признал: понимание того, что эта норма непопулярна среди украинцев есть. Но вместе с тем, "если в Верховной Раде налоговые инициативы правительства не поддержат, то мы будем аргументировано доказывать, почему это важно и почему именно так должно быть".

Украинцам резко урезают лимит на посылки – со 150 до 45 евро

Напомним: в Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро (около 2 000 грн по курсу НБУ) – за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекте о повышении налогов.

Таким образом, посылки дешевле 45 евро облагаться налогом не будут. А вот для других посылок "налоговый потолок" составляет 150 евро. Т.е., более 6 600 грн по текщему курсу НБУ.

"В законопроекте о повышении налогов от правительства будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Вот эта норма говорит о том, что отправки не будут облагаться НДС до 45 евро (а не 150 евро). И то не все", – рассказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Украинцам резко урезают лимит на посылки

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, своим документом Кабмин предлагает кардинальное повышение налогов. В частности, военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы).

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