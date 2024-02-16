Впервые с 90-х годов: россияне массово скупают компьютеры кустарной сборки

В России в первые с конца 1990-х – начала 2000-х годов начала расти популярность компьютеров кустарной сборки. Одна из причин – выход из РФ крупных мировых производителей компьютеров, другая – стремление сэкономить.

Как пишут российские СМИ, в 2023 году уже 20% настольных персональных компьютеров (ПК), которые были проданы в России, не относились к какому-либо бренду. То есть они были собраны кустарным или полукустарным способом прямо в магазине или на радиорынке.

Для сравнения: в 2022 году доля таких ПК в России составляла лишь 11%. Всего же за минувший год было продано 260 тыс. кустарных ПК, что более чем в два раза больше, чем в 2022-м.

Такие устройства стоят примерно на 10% дешевле, чем продукция известных брендов. К тому же можно собрать ПК, идеально соответствующий потребностям и бюджету.

Кустарная сборка компьютеров под заказ практиковалась всегда, но рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х – начала 2000-х годов, объясни аналитик Mobil Research Group Эльдар Муртазин. "Поскольку настольные компьютеры ведущих мировых брендов перестали поставляться в Россию – во всяком случае, по параллельному их ввозится значительно меньше, чем ноутбуков, – нишу захватывают локальные сборщики", – говорит он.

По его словам, собрать настольный ПК "на коленке" из доступных запчастей довольно легко. При этом основные покупатели таких компьютеров – геймеры, которым нужны ПК с определенными характеристиками. Также "сборные" компьютеры зачастую нужны работающим из дома, людям творческих специальностей и малому бизнесу.

"Мода на самосборные компьютеры возвращается не только из-за желания сэкономить. Сборка при покупателе гарантирует, что ему не подсунут б/у запчасти, что компьютер будет действительно новый", – добавляет руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Как сообщал OBOZ.UA, дорожают в РФ не только компьютеры. Так, на войны против Украины в России выросли цены на гробы. За 2022-23 года средняя цена подскочила на 22,2%, а с учетом 2021 года, когда Россия на фоне пандемии переживала высокую смертность, на 36,6%.

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