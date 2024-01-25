Хоронить россиян становиться невыгодно: за 2 года войны в РФ рекордно подорожали гробы, а также рытье могил

На фоне войны против Украины в России рекордно подорожали гробы. За 2022-23 года средняя цена изготовления гроба в стране подскочила на 22,2%, а с учетом 2021 года, когда Россия на фоне пандемии переживала высокую смертность, на 36,6%. Также серьезно выросли цены на рытье могил.

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"В результате накопленный за последние три года рост стал рекордным за прошедшие 13 лет. Сопоставимый скачок цен – на 40% – официальная статистика фиксировала последний раз в 2008-10 гг.", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: по данным Росстата, в первый год войны гробы подорожали на 15,82%. А в 2023 году – еще на 5,55%.

Рыть могилы также стало дороже

С двузначной скоростью дорожает в РФ и рытье могил. Так, отмечается, в прошлом году рост цен на эту услугу достиг 11,25% – и стал максимальным с 2016 года.

"За два года войны рытье могил стало дороже на 20,6%", – рассказали аналитики.

Почему хоронить россиян стало дороже

В целом же, рассказала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, рост цен на ритуальные услуги в России связан с удорожанием базовой закупочной продукции. В частности:

дерева;

металла.

Кроме того, отметила она, хоронить россиян стало дороже и из-за того, что занимающимся этим компаниям приходится платить налоги. "Есть увеличение стоимости, потому что инфляция, бизнес платит налоги", – сказала она.

На гробы есть спрос

Тем не менее, несмотря на подорожание, спрос в России на гробы имеется. При чем, по данным местных телеграмм-каналов, даже на элитные.

Так, в городе Урае муниципальное предприятие решило потратить полмиллиона рублей (более 210 тыс. грн по актуальному курсу НБУ) на закупку 27 элитных гробов с крестами "Версаче". Они укомплектованы атласной постелью и фрезеровкой.

При этом мэр города покупку одобрил. Ведь, по его словам, "приобретение широкого ассортимента гробов направлено на создание выбора получателем услуг".

"Данная линейка изделий основана на опыте оказания услуг. И сформированного спроса", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у России заканчиваются деньги на черный день. Почти за 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главной "кубышки" страны.

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