Возможно ли падение цен: украинцам рассказали, чего ожидать на рынке недвижимости

В Украине в ближайшее время могут вырасти цены как на покупку, так и на аренду жилья – из-за подорожания стройматериалов, дефицита новых проектов и повышенного спроса в более безопасных регионах. Дороже всего арендовать квартиру сейчас в Ужгороде – 20 800 грн и Киеве – 20 000 грн.

О ситуации на рынке сообщают специалисты по недвижимости Oksagen. Основным драйвером возможного подорожания остается рост стоимости строительных материалов.

С начала полномасштабной войны цены на цемент, металл, утеплители и другие ресурсы выросли на 35-45%, и этот тренд продолжается. Еще один фактор – дефицит нового жилья. Многие застройщики приостановили или сократили активность из-за высоких рисков и неопределенности на рынке. В результате новостройки вводятся в эксплуатацию значительно медленнее, чем формируется спрос. По прогнозам аналитиков, наполнение рынка новыми квадратными метрами может растянуться на десятилетия.

Дополнительно на рост цен влияют внутренняя миграция и отложенный спрос. Семьи, которые покинули прифронтовые зоны, переезжают в относительно безопасные регионы, такие как Киев, Львов, Тернополь или Ивано-Франковск. Отмечается, что это создает дополнительное давление на рынок, а после завершения войны ожидается новый всплеск инвестиционной активности.

Аргументы в пользу снижения цен

В то же время часть экспертов убеждена, что существенного роста стоимости не будет. Главная причина – низкая покупательская способность украинцев. По данным профильных платформ, спрос на квартиры за последний год сократился более чем на 3%.

Из-за общей экономической неопределенности люди избегают крупных инвестиций. Дополнительным сдерживающим фактором является недоступная ипотека, ведь программы кредитования остаются ограниченными, а процентные ставки – высокими. На вторичном рынке ситуация еще сложнее, ведь продавцы не готовы снижать цены, а покупатели ждут более выгодных условий, что приводит к застою.

Рынок аренды

Сегмент аренды пока остается относительно стабильным. В августе 2025 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру составляла 7 712 грн, что соответствует уровню инфляции. Однако в сентябре ситуация изменилась — цены на аренду начали расти, особенно в крупных городах.

Согласно аналитике платформы для поиска недвижимости, лидером по стоимости аренды стал Ужгород – 20 800 грн в месяц за "однушку". На втором месте – Киев со средней ценой 20 000 грн, а Львов занял третью позицию – 18 700 грн.

По словам эксперта по недвижимости Елены Бондарук, сейчас основными арендаторами в столице является молодежь, которая стремится к комфортному жилью с охраной, инфраструктурой и современным ремонтом. Такие квартиры стоят от 24 000 до 28 000 грн. В регионах цены заметно ниже:

Ивано-Франковск – 16 700 грн;

– 16 700 грн; Луцк – 16 000 грн;

– 16 000 грн; Черновцы, Тернополь, Винница – около 14 500 грн;

– около 14 500 грн; в восточных городах аренда остается самой дешевой, в Харькове – от 4 000 грн, в Запорожье около 5 500 грн.

Большинство экспертов ожидают сохранения текущих тенденций, незначительный рост цен в крупных городах и относительную стабильность в регионах. Стоимость жилья в дальнейшем будет определяться ситуацией с безопасностью, доступностью ипотеки и динамикой восстановления страны.

Что касается аренды, то снижение ставок в ближайшее время не прогнозируется. Наоборот, в связи с повышенным спросом и сезонными факторами, цены могут вырасти еще на 5–10% до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, налоги с доходов за аренду квартир в Украине могут снизиться с нынешних 23% до 5-10%. Отмечается, что это станет частью реформы жилищной политики и будет способствовать детенизации рынка аренды.

