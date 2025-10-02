Коснется каждого владельца квартиры в Украине: как хотят изменить правила аренды жилья

Налоги с доходов за аренду квартир в Украине могут снизиться с нынешних 23% до 5-10%. Это станет частью реформы жилищной политики и способствовать детенизации рынка аренды.

Об этом, как сообщает "Укринформ", заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она отмечает, что от "белой" аренды жилья выиграют и арендодатели, и арендаторы, и государство.

Win win win стратегия

Сейчас арендодатели в Украине должны платить 23% от дохода, полученного за аренду. По словам Шуляк, предлагается снизить этот показатель до 5-10%.

Нардеп пояснила, что это должно способствовать выведению рынка аренды из тени и увеличению объем получаемых налогов государством. А для арендодателей это позволит получить абсолютно "белые" доходы, улучшить свой статус перед банками и иметь подтверждение легального дохода как в Украине, так и в странах Евросоюза.

"Уверена, что от этой инициативы выиграют абсолютно все: и государство, и арендодатели, и арендаторы, чьи права, в свою очередь, будут защищены", – сказала Елена Шуляк.

Риелторов ждут изменения

В Украине урегулируют деятельность риелторов, отмечается, что цена на их услуги может кардинально измениться. Нововведения могут кардинально изменить подход к предоставлению риелторских услуг, а также повлиять на их стоимость для клиентов.

Правительство уже поручило профильным ведомствам проработать этот вопрос. Законодательное урегулирование риелторской деятельности в Украине может иметь несколько ключевых эффектов:

повышение прозрачности рынка;

усиление конкуренции между риелторами и агентствами недвижимости;

защита прав потребителей;

увеличение поступлений в государственный бюджет;

профессионализацию сферы риелторских услуг.

В то же время законодательное регулирование может привести к увеличению бюрократического аппарата и дополнительных бюджетных расходов. Кроме того, расходы самого риелторского бизнеса могут вырасти, что напрямую повлияет на цену услуг для клиентов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на востоке Украины на прифронтовых территориях формируются искусственно завышенные цены на аренду жилья. Спрос военных и других категорий населения поддерживает активный теневой рынок. В частности, стоимость может достигать киевских показателей, несмотря на плохие условия.

