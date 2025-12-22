Возле Коростеня произошло схождение грузового поезда, есть пострадавшие: в "УЗ" заявили об изменениях в маршруте и задержках ряда поездов
На Житомирщине произошло чрезвычайное происшествие на железной дороге. Вблизи Коростеня с рельсов сошел грузовой поезд, травмированы машинист и его помощник.
Событие повлияло на движение железнодорожного транспорта. Что произошло и как будут курсировать поезда из-за инцидента, рассказали в "Укрзалізниці".
На Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд
По данным УЗ, грузовой поезд сошел с рельсов неподалеку от Коростеня, что в Житомирской области. Причины пока уточняются.
Поезд частично "перегородил" смежный путь, из-за чего экстренно вынужден был остановиться пассажирский поезд 45/46 Харьков-Ужгород, в результате резкого торможения сошел с рельсов его локомотив.
К счастью, пассажиры не пострадали – за исключением одной женщины, получившей порез стеклом. Ей помощь оказали на месте.
Меньше повезло бригаде грузового поезда: и машинист, и его помощник были госпитализированы с травмами.
Изменения движения поездов
Это чрезвычайное происшествие на железной дороге повлияло на движение поездов.
По очевидным причинам, существенно задерживается поезд 45/46: после экстренной остановки его отвели на соседнюю станцию, далее – перенаправили по объездному маршруту.
Затронет инцидент и движение ряда следующих поездов, их перенаправляют через Шепетовку, Казатин, Фастов.
Предполагаемая продолжительность задержек – от 3 часов.
Через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:
- №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск - Черкассы;
- №92 Львов - Киев;
- №30 Ужгород - Киев;
- №8/150 Черновцы - Киев;
- №52 Перемышль - Киев; №52 Перемышль - Киев;
- №68/20 Варшава, Холм - Киев;
- №108 Солотвино - Киев.
Поезд №98 Ковель - Киев будет идти через Житомир, в его движении задержка будет несколько меньше.
"По станции Шепетовка организуем пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня – и аналогично в обратном направлении. В целом об изменениях в пригородном движении подробнее – на канале "Укрзалізниця: приміські поїзди". Работаем одновременно над скорейшим восстановлением движения на поврежденном участке и ускорением поездов, которые вынужденно следуют в объезд", – подчеркнули в УЗ.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за обстрелов была обесточена железная дорога к порту "Южный" в Одесской области. Недавнее значительное усиление российских атак именно на этот южный регион и на его портовую инфраструктуру объясняется стремлением государства-агрессора остановить экспорт украинской продукции за границу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!