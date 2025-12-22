Возле Коростеня произошло схождение грузового поезда, есть пострадавшие: в 'УЗ' заявили об изменениях в маршруте и задержках ряда поездов

На Житомирщине произошло чрезвычайное происшествие на железной дороге. Вблизи Коростеня с рельсов сошел грузовой поезд, травмированы машинист и его помощник.

Событие повлияло на движение железнодорожного транспорта. Что произошло и как будут курсировать поезда из-за инцидента, рассказали в "Укрзалізниці".

На Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд

По данным УЗ, грузовой поезд сошел с рельсов неподалеку от Коростеня, что в Житомирской области. Причины пока уточняются.

Поезд частично "перегородил" смежный путь, из-за чего экстренно вынужден был остановиться пассажирский поезд 45/46 Харьков-Ужгород, в результате резкого торможения сошел с рельсов его локомотив.

К счастью, пассажиры не пострадали – за исключением одной женщины, получившей порез стеклом. Ей помощь оказали на месте.

Меньше повезло бригаде грузового поезда: и машинист, и его помощник были госпитализированы с травмами.

Изменения движения поездов

Это чрезвычайное происшествие на железной дороге повлияло на движение поездов.

По очевидным причинам, существенно задерживается поезд 45/46: после экстренной остановки его отвели на соседнюю станцию, далее – перенаправили по объездному маршруту.

Затронет инцидент и движение ряда следующих поездов, их перенаправляют через Шепетовку, Казатин, Фастов.

Предполагаемая продолжительность задержек – от 3 часов.

Через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

№1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск - Черкассы;

№92 Львов - Киев;

№30 Ужгород - Киев;

№8/150 Черновцы - Киев;

№52 Перемышль - Киев ; №52 Перемышль - Киев;

; №52 №68/20 Варшава, Холм - Киев;

№108 Солотвино - Киев.

Поезд №98 Ковель - Киев будет идти через Житомир, в его движении задержка будет несколько меньше.

"По станции Шепетовка организуем пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня – и аналогично в обратном направлении. В целом об изменениях в пригородном движении подробнее – на канале "Укрзалізниця: приміські поїзди". Работаем одновременно над скорейшим восстановлением движения на поврежденном участке и ускорением поездов, которые вынужденно следуют в объезд", – подчеркнули в УЗ.

