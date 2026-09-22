Кризис в металлургии представляет угрозу для функционирования портов, железных дорог и промышленных городов – медиа

Украинская металлургия переживает один из самых глубоких кризисов за время полномасштабной войны. После российских ударов в августе-сентябре остановились "Запорожсталь", "Каметсталь" и ArcelorMittal Кривой Рог, а производство стали только за август сократилось на 57,3%. Учитывая, что металлургия "держит на себе" 40% работы портов и железных дорог, необходимы действенные шаги по восстановлению отрасли.

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В "Метинвесте" говорят, что новые вызовы поставили украинскую металлургию "на грань выживания". Из-за остановки меткомбинатов сокращается работа смежных активов: производство на горно-обогатительных комбинатах в августе упало примерно на 40%. Ситуацию одновременно усугубляют российские удары, высокая стоимость и дефицит электроэнергии, блокада морских портов, повышение железнодорожных тарифов, дефицит локомотивов и вагонов, а также новые торговые ограничения ЕС.

По оценке генерального директора GMK Center Станислава Зинченко, ГМК обеспечивает около 40% работы "Укрзализныци", 30–40% грузовой базы портов и 10–20% работы машиностроения. Поэтому дальнейшее сокращение металлургии будет иметь последствия далеко за пределами самой отрасли.

Сроки возобновления работы остановленных предприятий пока неизвестны. Специалисты продолжают оценивать повреждения "Запорожстали" и "Каметстали". По словам Зинченко, восстановление крупных производственных мощностей может затянуться из-за необходимости разбора завалов, изготовления нового оборудования и сложности его доставки в условиях войны.

Отдельной проблемой остается доступ к европейскому рынку, куда ранее направлялось более 80% украинского металлургического экспорта. Новые квоты ЕС, действующие с июля 2026 года, могут сократить поставки украинской металлопродукции на 60% по сравнению с 2025 годом, до примерно 1,05 млн тонн.

В "Метинвесте" оценивают, что вместе с расходами на CBAM новые ограничения могут стоить компании почти €700 млн экспортной выручки в год. "Закрытый для нас европейский рынок означает неизбежное сокращение мощностей и остановку заводов", – заявил Зинченко.

Параллельно Украина быстро теряет и внутренний рынок. Если раньше доля импорта в потреблении стали составляла 10–20%, то сейчас она приблизилась к 50%. Из примерно 4 млн тонн внутреннего потребления уже около 2 млн тонн приходится на импорт, преимущественно из Турции и Китая.

Вклад металлургии в ВВП также сократился: с примерно 10,3% до начала полномасштабной войны до около 5,5% в прошлом году.

Кризис создает и социальные риски. По оценке GMK Center, отрасль обеспечивает около 70 тыс. прямых рабочих мест и еще примерно 280 тыс. – в смежных секторах. Крупные комбинаты остаются ключевыми работодателями и налогоплательщиками в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и других промышленных городах.

Для выхода из кризиса бизнес предлагает несколько ключевых решений. "Метинвест" выступает за создание отдельного Фонда восстановления ГМК по аналогии с энергетическим сектором, компенсационного механизма для разрушенных предприятий с возможным финансированием до $100 млн на проект, а также использования международной помощи и конфискованных российских активов. Также важны переговоры с ЕС о смягчении квот на украинскую сталь и введении специального режима CBAM на период войны.

Критической остается и проблема восстановления морской логистики: по оценкам отрасли, без стабильной работы черноморских портов металлургические комбинаты не смогут выйти на экономически оправданные объемы производства.

В отрасли предупреждают: без комплексной поддержки Украина рискует одновременно потерять экспортные рынки, внутренний рынок и производственную базу, от которой зависят железная дорога, порты, машиностроение и экономика промышленных регионов.

Как известно, в августе этого года экспорт чугуна из Украины упал до 0 из-за блокады портов. Если такая ситуация продолжится, это может привести к потере украинскими экспортерами своей доли на мировом рынке.