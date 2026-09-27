Volkswagen и Audi отзывают почти 1 млн автомобилей в Германии: в чем причина

В Германии Volkswagen и Audi отзывают почти один миллион автомобилей, выпущенных в период с 2013 по 2024 год, из-за риска неисправности рулевого механизма. По имеющимся данным, коррозия может повредить болтовое крепление, из-за чего водитель может частично или полностью потерять управление.

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В ФРГ обе компании в общей сложности отзывают 954 387 автомобилей, но не каждая машина соответствующего года выпуска является неисправной. Потенциальная проблема связана именно с коррозией болта крепления рулевого механизма, сообщает "Немецкая волна".

В чем проблема

"В ходе внутренних проверок качества было установлено, что у некоторых автомобилей различных серий марки Volkswagen может возникнуть проблема с рулевым управлением", – цитирует DW слова представителя VW.

Всего по всему миру Volkswagen и Audi отзывают из-за обнаруженной неисправности 2,86 млн автомобилей. Владельцам автомобилей в сервисном центре проверят крепление рулевого механизма. При необходимости болт заменят на деталь, более устойчивую к коррозии, причем все работы проведут бесплатно.

На момент объявления об отзыве автопроизводителям не было известно об авариях, повреждении имущества или травмах людей из-за выявленной неисправности.

Разумеется, отзывают не все автомобили, выпущенные за почти 11 лет. Принадлежность каждого конкретного автомобиля к отзыву будет определяться по VIN-коду.

Какие автомобили отзываются

В частности, в сервисные центры необходимо обратиться владельцам автомобилей моделей VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Golf Sportsvan и Caddy, выпущенных в период с сентября 2013 года по июль 2024 года.

Та же проблема может ожидать владельцев Audi Q3, выпущенных с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.

Кроме того, отзыву подлежат модели Seat Ateca и Tarraco, выпущенные в период с апреля 2016 года по сентябрь 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2026 года украинцы приобрели 6,5 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких автомобилей было куплено 473 единицы. Приобрести такую машину в Украине можно как за 10 000, так и за 50 000 долларов.

В то же время в августе украинцы приобрели около 5 000 новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью стала TOYOTA RAV-4.

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