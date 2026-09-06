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Украинцы массово покупают дорогие новые авто: сколько стоит самая популярная модель

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцы массово покупают дорогие новые авто
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В августе украинцы приобрели около 5 000 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. К примеру, машин SKODA было приобретено сразу на 47% больше, чем в это же время годом ранее. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 445 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили: всего с начала года в стране было реализовано более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей.

Какие новые авто украинцы покупают чаще всего

В целом же, подчеркивается, в августе-2026 самой популярной "новой" маркой авто среди украинцев стала TOYOTA – таких машин было куплено 1 092 штуки. В топ-10 также вошли:

  • SKODA – 600 штук;
  • RENAULT – 361 штука;
  • BYD – 268 штук;
  • HYUNDAI – 261 штука;
  • VOLKSWAGEN – 260 штук;
  • MAZDA – 187 штук;
  • BMW – 186 штук;
  • SUZUKI – 156 штук;
  • MITSUBISHI – 122 штуки.

Самой же популярной моделью после TOYOTA RAV-4 стал RENAULT Duster – таких украинцы купили 286 штук. Далее идут:

  • RENAULT Duster – 298 штук;
  • SKODA Octavia – 227 штук;
  • HYUNDAI Tucson – 204 штуки;
  • SKODA Kodiaq – 180 штук;
  • TOYOTA Camry – 180 штук;
  • TOYOTA LC Prado – 154 штуки;
  • TOYOTA Yaris Cross – 154 штуки;
  • BYD Sea Lion 06 – 132 штуки;
  • MAZDA CX5 – 120 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – TOYOTA RAV-4 – зависит от комплектации и версии машины. По данным toyota.ua, самая низкая цена на гибрид составляет 1,848 млн грн. Стоимость самых дорогих версий этого авто стартует от 2,384 млн грн.

Сколько стоит новая TOYOTA RAV-4

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 июня же в Украине действуют новые правила для украинских водителей. В частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих автомобилей и обновлены тарифы на парковку.

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