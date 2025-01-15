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Военным безосновательно насчитали более 4 млн "зарплаты": начальнику штаба сообщили о подозрении

Дарина Герцева
Рынки и компании
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ДБР сообщило о подозрении начальнику штаба

В Николаевской области обнаружили случай безосновательного начисления боевых выплат военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях, что привело к убыткам более 4,3 млн грн. Начальнику штаба грозит до 8 лет лишения свободы за халатное отношение к своим обязанностям во время военного положения.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года, когда начальник штаба назначил ответственным за начисление выплат своего подчиненного, не имевшего достаточной квалификации для выполнения такой задачи.

Начальнику штаба сообщили о подозрении

Как следствие, были неправомерно оформлены доплаты военнослужащим, не выполнявшим боевых задач. Начальник штаба не проверил достоверность начислений и согласовал документы, что повлекло за собой значительные убытки для государства. Согласно результатам расследования, общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 4,3 млн гривен.

Начальнику штаба было предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — небрежное отношение военного должностного лица к своим обязанностям, что привело к тяжелым последствиям. Санкция настоящей статьи предусматривает штраф или лишение свободы сроком до 8 лет с обязательным лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В настоящее время работники ДБР и прокуратуры принимают меры по возмещению нанесенного ущерба государству. Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Представители ДБР отмечают, что подобные случаи подрывают доверие к Вооруженным силам Украины, особенно в условиях войны, когда каждая гривна государственного бюджета имеет важное значение для обороны страны. Следствие продолжается, а выявленные нарушения могут послужить основанием для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ДБР официально подтвердило факт задержания члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Речь идет, вероятно, о Евгении Яхнии, который может быть связан со скандальной платежной системой "Даймонд Пэй". Фигурант дела задержан "за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются граждане РФ".

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