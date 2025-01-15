Военным безосновательно насчитали более 4 млн "зарплаты": начальнику штаба сообщили о подозрении

В Николаевской области обнаружили случай безосновательного начисления боевых выплат военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях, что привело к убыткам более 4,3 млн грн. Начальнику штаба грозит до 8 лет лишения свободы за халатное отношение к своим обязанностям во время военного положения.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года, когда начальник штаба назначил ответственным за начисление выплат своего подчиненного, не имевшего достаточной квалификации для выполнения такой задачи.

Как следствие, были неправомерно оформлены доплаты военнослужащим, не выполнявшим боевых задач. Начальник штаба не проверил достоверность начислений и согласовал документы, что повлекло за собой значительные убытки для государства. Согласно результатам расследования, общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 4,3 млн гривен.

Начальнику штаба было предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — небрежное отношение военного должностного лица к своим обязанностям, что привело к тяжелым последствиям. Санкция настоящей статьи предусматривает штраф или лишение свободы сроком до 8 лет с обязательным лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В настоящее время работники ДБР и прокуратуры принимают меры по возмещению нанесенного ущерба государству. Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Представители ДБР отмечают, что подобные случаи подрывают доверие к Вооруженным силам Украины, особенно в условиях войны, когда каждая гривна государственного бюджета имеет важное значение для обороны страны. Следствие продолжается, а выявленные нарушения могут послужить основанием для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ДБР официально подтвердило факт задержания члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Речь идет, вероятно, о Евгении Яхнии, который может быть связан со скандальной платежной системой "Даймонд Пэй". Фигурант дела задержан "за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются граждане РФ".

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