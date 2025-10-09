Военнопленным в Украине ввели новые выплаты: что нужно знать

В Украине военные, которые после освобождения из плена находятся на стационарном лечении более 30 дней, будут получать ежемесячную выплату в 50 тысяч гривен в течение первых трех месяцев лечения. Также вскоре упростят процесс оформления справок о травмах и болезнях, полученных во время плена, чтобы ускорить получение помощи.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), законопроект получил 244 голоса "за". Ранее государственная помощь предоставлялась только военным с ранениями, контузиями или увечьями, однако значительное количество освобожденных из плена нуждается в лечении из-за тяжелых болезней, обострения хронических заболеваний или других состояний, полученных или усугубленных во время пребывания в плену.

Новые изменения позволяют учитывать эти потребности официально и обеспечивают социальную поддержку и ускоренное восстановление. Выплаты будут осуществляться в течение первых трех месяцев лечения, чтобы обеспечить финансовую стабильность и поддержку во время критически важного периода восстановления.

Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученных во время содержания в плену. Отмечается, что это позволит избежать бюрократических преград и различной трактовки норм, упростит процесс оформления выплат и ускорит оказание помощи военным.

Министерство здравоохранения Украины уже обновило список медицинских учреждений, которые оказывают комплексную помощь: медицинскую, реабилитационную и психологическую. Министерство обороны предлагает также увеличение отпусков и дополнительных выплат для военных, вернувшихся из плена, чтобы обеспечить их полноценную социальную и психологическую реабилитацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине не хватает около 300 млрд грн на оборону, и правительство рассчитывает на решение Еврокомиссии по привлечению 6 млрд евро для закрытия этого разрыва. Однако задержек зарплат военным не будет, ведь государство покрывает временные кассовые разрывы за счет внутренних заимствований через ОВГЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!