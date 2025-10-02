Украине не хватает более 300 миллиардов на оборону: будут ли задержки зарплат военным

Украине не хватает около 300 млрд грн на оборону, и правительство рассчитывает на решение Еврокомиссии о привлечении 6 млрд евро для закрытия этого разрыва. Однако задержек зарплат военным не будет, ведь государство покрывает временные кассовые разрывы за счет внутренних заимствований через ОВГЗ.

Об отсутствии задержек рассказала председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. В последние дни в украинском информационном пространстве начала распространяться тревожная тема, что якобы государство не имеет достаточно средств для выплат военным, а денег хватит только до ноября.

СМИ подхватили этот тезис, он быстро вышел в топ обсуждений и начал создавать волну паники в обществе. Причиной слухов стало интервью Пидласой, в котором обсуждалась необходимость внести изменения в Бюджет-2025, ведь Минфин оценивает дополнительные потребности армии в около 300 млрд грн.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") отметил, что дедлайн связан не с Еврокомиссией, а с необходимостью обеспечить все выплаты военным с 1 ноября. Его слова многие интерпретировали так, будто средств не хватает уже сегодня и деньги "заканчиваются" в ноябре.

Что есть на самом деле

Министерство финансов действительно работает над законопроектом, которым предлагает увеличить расходы бюджета на оборону. Документ планируют зарегистрировать в начале октября, а проголосовать до 1 ноября. Именно к этой дате депутаты должны принять решение, чтобы учесть дополнительные 300 миллиардов в бюджете.

Главным источником для этого рассчитывают сделать 6 млрд евро ERA Loans, которые Европейская комиссия может позволить направить непосредственно на военные нужды. Если это произойдет, удастся перекрыть основной разрыв. В то же время правительство уже сейчас имеет инструменты для обеспечения выплат:

покрытие временных кассовых разрывов осуществляется за счет ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа);

(облигаций внутреннего государственного займа); даже в случае задержки решения ЕС государство может финансировать армию за счет внутренних ресурсов.

"Телеграмм-каналы снова написали какую-то фигню. Все выплаты военным в любом случае будут по графику. Да, разрыв в 300 млрд грн существует, и его надо закрывать. Но даже если Рада не успеет, правительство имеет инструменты, чтобы профинансировать армию", – отметил Железняк.

Эксперты также добавляют, что социальные расходы урезать нельзя, потому что они покрываются из средств международных партнеров. Перенаправить их на оборону технически невозможно, это означает, что единственный путь – или помощь от ЕС, или внутренние заимствования.

