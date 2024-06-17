Vodafone установил новую стоимость своих тарифов: на какие изменил расценки

Мобильный оператор Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Изменения произошли 17 июня и затронули не только стоимость, но и наполнение тарифных предложений.

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Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Turbo подорожал на 15 грн – после повышения расценок его стоимость составляет 180 грн/4 недели вместо прежних 165 грн. При этом:

объем интернета становится безлимитным;

объем минут по Украине останется без изменений, 800 минут.

В то же время, в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України сообщили, что вырасли цены еще на 3 тарифа. В частности:

Joice Start/Start Special – на 20 грн, до 200 грн/4 недели. Будет предоставляться 800 минут и 25 ГБ интернета;

Joice Pro – на 30 грн, до 260 грн/4 недели. Будет предоставляться 1 200 минут и 35 ГБ интернета;

Joice Max – на 30 грн, до 330 грн. Будет предоставляться 1 600 минут и 50 ГБ интернета.

"После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге (26 стран ЕС). А по звонкам по факту использования", – говорится в сообщении.

Как активировать пакет Vodafone

В то же время, одной из проблем, с которой сталкиваются украинцы при пополнении мобильного счета, является необходимость необходимость активации месячного пакета. К примеру у Vodafone это происходит после соответствующего подтверждения со стороны самого оператора. Там напомнили:

оплата пакета услуг по тарифу снимается ежемесячно;

для проверки его срока действия нужно набрать *101*4#.

Чтобы подключить же месячный тариф, нужно пополнить счет – либо чтобы на нем уже была необходимая сумма. Далее следует активировать пакет услуг. Для этого нужно:

набрать *101*444#;

перезагрузить телефон – либо включить/выключить режим самолета;

дождаться SMS о подключении месячного пакета.

"Об истечении срока действия вашего пакета и необходимости пополнить счет мы сообщим в SMS за 2 дня", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 075. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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