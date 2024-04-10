После пополнения счета пакет нужно активировать: абонентам популярного мобильного оператора рассказали, как это сделать

Одной из проблем, с которой сталкиваются украинцы при пополнении мобильного счета, является необходимость необходимость активации месячного пакета. К примеру у Vodafone это происходит после соответствующего подтверждения со стороны самого оператора.

Об этом рассказали в компании. Там напомнили:

оплата пакета услуг по тарифу снимается ежемесячно;

для проверки его срока действия нужно набрать *101*4#.

Чтобы подключить же месячный тариф, нужно пополнить счет – либо чтобы на нем уже была необходимая сумма. Далее следует активировать пакет услуг. Для этого нужно:

набрать *101*444#;

перезагрузить телефон – либо включить/выключить режим самолета;

дождаться SMS о подключении месячного пакета.

"Об истечении срока действия вашего пакета и необходимости пополнить счет мы сообщим в SMS за 2 дня", – рассказали в операторе.

Vodafone изменил популярные тарифы

Ранее же Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифных предложений. Впрочем, вместе с ростом стоимости тарифов увеличилось и их наполнение. Прежде всего – объем предоставляемого интернета.

"Из-за роста затрат на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов. В то же время увеличится объем интернета", – сообщили в компании.

Так, стоимость тарифа SuperNet Start увеличилась на 25 грн/месяц – со175 грн до 200 грн. В то же время увеличился объем интернета – с 15 до 20 ГБ.

Тариф SuperNet Unlim подорожал более значительно – на 50 грн. Раньше он стоил 360 грн/месяц, а сейчас – 410 грн.

При этом был увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 20 ГБ. Теперь он составляет 80 ГБ.

Стоимость тарифа SuperNet Pro увеличилась на 35 грн/месяц – с 245 грн до 280 грн. В то же время увеличился объем интернета – с 30 до 40 ГБ.

Стоимость тарифа Light+ выросла со 125 грн/4 недели до 145 грн. Объем интернета при этом увеличился на 5 ГБ – до 10 ГБ.

Тариф SuperNet Start 2019 подорожал на 25 грн/месяц – до 195 грн. Взамен абоненты получили дополнительные 4 ГБ интернета – таким образом, его объем увеличился до 18 ГБ.

Тариф SuperNet Turbo 2019 подорожал на 30 грн/месяц – со 170 грн до 200 грн. При этом был увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 10 ГБ, до 50 ГБ.

Как сообщал OBOZ.UA, узнать же детали своего тарифного предложения абоненты Vodafone могут, набрав *101#. Либо же позвонив по номеру 111*1.

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