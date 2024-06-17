Номера Vodafone будут начинаться с нового кода 075: нужно ли будет менять текущие

Мобильный оператор Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 077. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: разрешение на использование нового кода в начале весны выдала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

При этом подчеркивается: дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании. В частности, согласно информации НКЭК:

разрешение выдано на 5 лет;

оно позволит Vodafone подключить к сети 10 млн новых номеров.

"У Vodafone появится еще один код с "пятеркой". К списку кодов сети мобильной связи, доступных абонентам Vodafone, прилагается еще один +380 75. Компания начинает внедрение нового номерного ресурса во все внутренние системы и услуги. До конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на 075", – говорится в сообщении.

В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:

050;

066;

095;

099.

Как активировать пакет Vodafone

В то же время, одной из проблем, с которой сталкиваются украинцы при пополнении мобильного счета, является необходимость необходимость активации месячного пакета. К примеру у Vodafone это происходит после соответствующего подтверждения со стороны самого оператора. Там напомнили:

оплата пакета услуг по тарифу снимается ежемесячно;

для проверки его срока действия нужно набрать *101*4#.

Чтобы подключить же месячный тариф, нужно пополнить счет – либо чтобы на нем уже была необходимая сумма. Далее следует активировать пакет услуг. Для этого нужно:

набрать *101*444#;

перезагрузить телефон – либо включить/выключить режим самолета;

дождаться SMS о подключении месячного пакета.

"Об истечении срока действия вашего пакета и необходимости пополнить счет мы сообщим в SMS за 2 дня", – рассказали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Киевстар" также получил разрешение на использование нового кода сети назначения – 77 (+380 77). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 077.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!