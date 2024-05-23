Vodafone существенно повышает тарифы: кого затронет

Мобильный оператор Vodafone повысит стоимость ряда своих тарифов на 220-330 грн. Причем уже в самое ближайшее время – 31 мая. Изменения затронут услугу "Год без абонплат" предложений линейки Joice.

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили, что, в частности, речь идет о тарифах:

Vodafone Joice Start;

Vodafone Joice Pro;

Vodafone Joice Max.

При этом в Vodafone отметили: меняется стоимость лишь новых подключений. Таким образом, получается, для клиентов, которые уже пользуются услугой, ничего не изменится.

Как изменятся тарифы

В целом же, с 31 мая стоимость указанных тарифов составит:

Vodafone Joice Start – 2 200 грн;

Vodafone Joice Pro – 2 860 грн;

Vodafone Joice Max – 3 630 грн.

Таким образом, стоимость пакета Vodafone Joice Start увеличится на 220 грн – с текущих 1 980 грн. А кроме того:

Vodafone Joice Pro – на 330 грн, с текущих 2 530 грн;

Vodafone Joice Max – на 330 грн, с текущих 3 300 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 077. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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