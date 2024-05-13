Номера Vodafone будут начинаться с нового кода 075: что будет с уже действующими

Украинский мобильный оператор Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 077. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: разрешение на использование нового кода в начале весны выдала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

"У Vodafone появится еще один код с "пятеркой". К списку кодов сети мобильной связи, доступных абонентам Vodafone, прилагается еще один +380 75. Компания начинает внедрение нового номерного ресурса во все внутренние системы и услуги. До конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на 075", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании. В частности, согласно информации НКЭК:

разрешение выдано на 5 лет;

оно позволит Vodafone подключить к сети 10 млн новых номеров.

Какие коды уже действуют у "Vodafone "

В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:

050;

066;

095;

099.

"Киевстар" также получит новый код

В свою очередь, "Киевстар" также получил разрешение на использование нового кода сети назначения – 77 (+380 77). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 077.

"Наша компания получила разрешение от НКЭК на пользование кодом – 077. Мы уверены, что эти семерки приносят удачу их владельцам. Уже скоро можно будет проверить. Сейчас мы вводим новый код в систему", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проверить, за что платят операторам. К примеру, клиентам "Киевстара" для этого нужно отправить запрос *100*01*2#, либо позвонить по номеру 466*66.

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