Vodafone перепишет стоимость ряда тарифов: какие будут обновлены

Мобильный оператор Vodafone готовит повышение стоимости ряда своих тарифов. Изменения произойдут уже с 17 июня и затронут не только стоимость, но и наполнение тарифных предложений.

Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Turbo подорожает на 15 грн – после повышения расценок его стоимость составит 180 грн/4 недели вместо текущих 165 грн. При этом:

объем интернета становится безлимитным;

объем минут по Украине останется без изменений, 800 минут.

Кроме того, изменится название тарифа. С 17 июня он будет именоваться Turbo 2023.

В свою очередь, в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України сообщили, что вырастут цены еще на 3 тарифа. В частности:

Joice Start/Start Special – на 20 грн, до 200 грн/4 недели. Будет предоставляться 800 минут и 25 ГБ интернета;

Joice Pro – на 30 грн, до 260 грн/4 недели. Будет предоставляться 1 200 минут и 35 ГБ интернета;

Joice Max – на 30 грн, до 330 грн. Будет предоставляться 1 600 минут и 50 ГБ интернета.

"После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге (26 стран ЕС). А по звонкам по факту использования", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметим, в самом Vodafone пока не сообщили об изменениях в тарифах линейки Joice. Последние обновления по ним датированы 31 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, именно 31 мая тарифы Vodafone линейки Joice подорожали. При этом существенно – на 220-330 грн.

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