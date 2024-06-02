Vodafone ощутимо повысил тарифы: какие подорожали

Мобильный оператор Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. При этом существенно – на 220-330 грн. Изменения произошли 31 мая и затронули услугу "Год без абонплат" предложений линейки Joice.

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили, что, в частности, речь идет о тарифах:

Vodafone Joice Start;

Vodafone Joice Pro;

Vodafone Joice Max.

При этом в операторе подчеркнули: меняется стоимость лишь новых подключений. Таким образом, получается, клиенты, которые уже оплатили услугу ранее, не будут платить дополнительных денег.

Как изменились тарифы

В целом же с 31 мая стоимость указанных тарифов составляет:

Vodafone Joice Start – 2 200 грн;

Vodafone Joice Pro – 2 860 грн;

Vodafone Joice Max – 3 630 грн.

Таким образом, стоимость пакета Vodafone Joice Start увеличилась на 220 грн – с 1 980 грн. А кроме того:

Vodafone Joice Pro – на 330 грн, с 2 530 грн;

Vodafone Joice Max – на 330 грн, с 3 300 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине в тестовом режиме был запущен 5G (пятое поколение мобильной связи). В рамках теста произошел созвон между Ивано-Франковском, Киевом и финским Хельсинки. Результаты оказались положительными.

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