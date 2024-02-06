Vodafone меняет популярные тарифы: какие подорожают и сколько нужно будет платить
Мобильный оператор Vodafone с 22 февраля меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Так, SuperNet Start будет стоить 200 грн/месяц вместо текущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн. Причина – рост затрат на поддержку и восстановление сети.
Об этом сообщили в самом Vodafone. При этом подчеркнув: вместе с ростом стоимости тарифов увеличивается и их наполнение. Прежде всего – объем предоставляемого интернета.
"Из-за роста затрат на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов – с 22.02.24. В то же время увеличится объем интернета", – рассказали в компании.
Как поменяется стоимость тарифов Vodafone
Стоимость тарифа SuperNet Start увеличится на 25 грн/месяц – с текущих 175 грн до 200 грн. В то же время, отмечается, увеличится объем интернета – с 15 до 20 ГБ.
Тариф SuperNet Unlim подорожает более значительно – на 50 грн. Сейчас он стоит 360 грн/месяц, а будет 410 грн.
При этом будет увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 20 ГБ. После 22 февраля он будет составлять 80 ГБ.
Почему Vodafone повышает тарифы
Как рассказали в самом Vodafone, на повышение стоимости некоторых тарифов их толкает рост затрат на поддержку и восстановление сети. Там уверяют, что инвестируют миллионы в расширение географии сети, а также повышение скорости:
- доступа;
- возобновление связи в регионах боевых действий.
Что предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell
Со своей стороны, OBOZ.UA ранее провел сравнение минимальных тарифных планов у "Киевстара", Vodafone и lifecell для обычных абонентов. По его результатам оказалось, что:
Самым дешевым оказался тариф от lifecell. Он стоит 160 грн на 4 недели и:
- на 5 грн дешевле тарифа от Vodafone;
- на 15 грн дешевле тарифа от "Киевстара".
Интернета больше всего предоставляет Vodafone – 20 ГБ. Это:
- на 5 ГБ больше, чем "Киевстар";
- сразу на 12 ГБ больше, чем lifecell.
По звонкам же преимущество у "Киевстара". Он предлагает безлим на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничные номера, тогда как:
- Vodafone без акционного предложения лишь безлим в сети и 800 минут по Украине;
- lifecell – 300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети) и безлимит в lifecell после использования минут на все мобильные номера.
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 февраля мобильный оператор "Киевстар" изменил стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронуло это только бизнес-клиентов.
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