Vodafone меняет популярные тарифы: какие подорожают и сколько нужно будет платить

Мобильный оператор Vodafone с 22 февраля меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Так, SuperNet Start будет стоить 200 грн/месяц вместо текущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн. Причина – рост затрат на поддержку и восстановление сети.

Об этом сообщили в самом Vodafone. При этом подчеркнув: вместе с ростом стоимости тарифов увеличивается и их наполнение. Прежде всего – объем предоставляемого интернета.

"Из-за роста затрат на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов – с 22.02.24. В то же время увеличится объем интернета", – рассказали в компании.

Как поменяется стоимость тарифов Vodafone

Стоимость тарифа SuperNet Start увеличится на 25 грн/месяц – с текущих 175 грн до 200 грн. В то же время, отмечается, увеличится объем интернета – с 15 до 20 ГБ.

Тариф SuperNet Unlim подорожает более значительно – на 50 грн. Сейчас он стоит 360 грн/месяц, а будет 410 грн.

При этом будет увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 20 ГБ. После 22 февраля он будет составлять 80 ГБ.

Почему Vodafone повышает тарифы

Как рассказали в самом Vodafone, на повышение стоимости некоторых тарифов их толкает рост затрат на поддержку и восстановление сети. Там уверяют, что инвестируют миллионы в расширение географии сети, а также повышение скорости:

доступа;

возобновление связи в регионах боевых действий.

Что предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell

Со своей стороны, OBOZ.UA ранее провел сравнение минимальных тарифных планов у "Киевстара", Vodafone и lifecell для обычных абонентов. По его результатам оказалось, что:

Самым дешевым оказался тариф от lifecell. Он стоит 160 грн на 4 недели и:

на 5 грн дешевле тарифа от Vodafone;

на 15 грн дешевле тарифа от "Киевстара".

Интернета больше всего предоставляет Vodafone – 20 ГБ. Это:

на 5 ГБ больше, чем "Киевстар";

сразу на 12 ГБ больше, чем lifecell.

По звонкам же преимущество у "Киевстара". Он предлагает безлим на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничные номера, тогда как:

Vodafone без акционного предложения лишь безлим в сети и 800 минут по Украине;

lifecell – 300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети) и безлимит в lifecell после использования минут на все мобильные номера.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 февраля мобильный оператор "Киевстар" изменил стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронуло это только бизнес-клиентов.

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