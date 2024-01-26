"Киевстар" меняет тарифы: что подорожает и кого затронет

Мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронет это только бизнес-клиентов. Заработать же изменения должны уже 1 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Всех деталей там раскрывать не стали, однако отметили: в частности, будет увеличена стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.

"За подробной информацией об изменениях клиенты могут обратиться к персональному менеджеру "Киевстар". Или по номеру 0800 303 466", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: пойти на изменения тарифов оператор решил по нескольким причинам. В частности:

в связи с экономическими и рыночными условиями;

расширением возможностей сервисов.

Что предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell

Со своей стороны, OBOZ.UA ранее провел сравнение минимальных тарифных планов у "Киевстара", Vodafone и lifecell для обычных абонентов. По его результатам оказалось, что:

Самым дешевым оказался тариф от lifecell. Он стоит 160 грн на 4 недели и:

на 5 грн дешевле тарифа от Vodafone;

на 15 грн дешевле тарифа от "Киевстара".

Интернета больше всего предоставляет Vodafone – 20 ГБ. Это:

на 5 ГБ больше, чем "Киевстар";

сразу на 12 ГБ больше, чем lifecell.

По звонкам же преимущество у "Киевстара". Он предлагает безлим на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничные номера, тогда как:

Vodafone без акционного предложения лишь безлим в сети и 800 минут по Украине;

lifecell – 300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети) и безлимит в lifecell после использования минут на все мобильные номера.

Как сообщал OBOZ.UA, декабрьская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" принесла ему убытков на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этих убытков стало не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!