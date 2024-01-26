newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Киевстар" меняет тарифы: что подорожает и кого затронет

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
9,3 т.
'Киевстар' меняет тарифы

Мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронет это только бизнес-клиентов. Заработать же изменения должны уже 1 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Всех деталей там раскрывать не стали, однако отметили: в частности, будет увеличена стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.

"За подробной информацией об изменениях клиенты могут обратиться к персональному менеджеру "Киевстар". Или по номеру 0800 303 466", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: пойти на изменения тарифов оператор решил по нескольким причинам. В частности:

  • в связи с экономическими и рыночными условиями;
  • расширением возможностей сервисов.

Что предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell

Со своей стороны, OBOZ.UA ранее провел сравнение минимальных тарифных планов у "Киевстара", Vodafone и lifecell для обычных абонентов. По его результатам оказалось, что:

Самым дешевым оказался тариф от lifecell. Он стоит 160 грн на 4 недели и:

  • на 5 грн дешевле тарифа от Vodafone;
  • на 15 грн дешевле тарифа от "Киевстара".
Самым дешевым оказался тариф от lifecell

Интернета больше всего предоставляет Vodafone – 20 ГБ. Это:

  • на 5 ГБ больше, чем "Киевстар";
  • сразу на 12 ГБ больше, чем lifecell.
Интернета больше всего предоставляет Vodafone

По звонкам же преимущество у "Киевстара". Он предлагает безлим на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничные номера, тогда как:

  • Vodafone без акционного предложения лишь безлим в сети и 800 минут по Украине;
  • lifecell – 300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети) и безлимит в lifecell после использования минут на все мобильные номера.
По звонкам преимущество у "Киевстара"

Как сообщал OBOZ.UA, декабрьская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" принесла ему убытков на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этих убытков стало не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!