Какой тариф подключить за наименьшие деньги: что предлагают "Киевстар", Vodafone и Lifecell

Недавняя хакерская атака на "Киевстар" вынудила его абонентов спешно переходить к другим операторам мобильной связи. И если, по заверениям самих этих операторов, купить их "симки" можно было без особенных проблем, то вот выбор нового тарифа наверняка поставил многих в затруднение: ведь абсолютно идетничных тарифных планов у операторов нет, а минимальные предложения отличаются.

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О том, сколько стоят минимальные тарифыне планы у "Киевстара", Vodafone и Lifecell, а также что операторы предлагают за эти деньги, читайте в материале OBOZ.UA.

Что предлагает "Киевстар"

Минимальный тариф от "Киевстара" называется Love UA На максимум. Пакет услуг стоит 175 грн на 4 недели (т.е., 28 суток). За это абонент получит:

15 ГБ интернета;

2 500 МБ мобильного интернета в роуминге в 27 странах;

безлим на звонки в сети;

150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничниые номера (в Польшу, Италию, Германию, Чехию, Узбекистан, Израиль, США, Канаду, Китай, Индию, Испанию, Молдову и Румынию);

безлимитное использование услугами ряда государственных (в частности, Дія, "Укрзалізния" и пр.), а также образовательных сервисов;

1 бесплатную дополнительную услугу (к примеру, 100 SMS по Украине или 100 SMS на любые номера по Украине).

Тариф от Vodafone

Минимальный тариф от Vodafone стоит дешевле на 10 грн – 165 грн за 4 недели. Он называется Turbo. В базовом варианте тариф предлагает:

интернет – 20 ГБ;

звонки по Украине – 800 минут;

звонки в сети – безлимит;

SMS по Украине на все мобильные сети – 50 шт. за 1,5 грн/день.

Впрочем, в настоящее время действует акционное предложение TurboБезлим, в рамках которого оператор предлагает безлимитный интернет. А кроме того:

1 600 минут звонков по Украине;

10 ГБ і 100 минут звонков в роуминге.

Что предлагает Lifecell

Минимальный тариф от Lifecell называется "Просто Лайф". Его базовая версия стоит дешевле, чем предыдущие предложения от других операторов – хотя и едва заметно: 160 грн за 4 недели. За эти деньги оператор предлагает:

8 ГБ интернета;

300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети);

безлимит на lifecell после использования минут на все мобильные номера.

Сравнение тарифов

Для сравнения же тарифов возьмем три основных параметра. В частности:

стоимость пакета услуг;

объем предоставляемого интернета;

звонки.

Самым дешевым оказался тариф от Lifecell. Он стоит 160 грн на 4 недели и:

на 5 грн дешевле тарифа от Vodafone;

на 15 грн за тариф от "Киевстара".

Интернета больше всего предоставляет Vodafone – 20 ГБ. Это:

на 5 ГБ больше, чем "Киевстар";

сразу на 12 ГБ больше, чем Lifecell.

По звонкам же преимущество у "Киевстара". Он предлагает безлим на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничниые номера, тогда как:

Vodafone без акционного предложения лишь безлим в сети и 800 минут по Украине;

Lifecell – 300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети) и безлимит в lifecell после использования минут на все мобильные номера.

Как сообщал OBOZ.UA, декабрьская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" принесла ему убытков на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этих убытков стало не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

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