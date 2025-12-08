Во всем мире растут цены на популярный в Украине продукт: причина может удивить

Вследствие давления со стороны наркокартелей мексиканский с ежегодно теряет 1,1 млрд долларов. Особенно сильно пострадали производители лаймов и авокадо, одним из крупнейших производителей которых является Мексика – это влияет на мировые цены на эти фрукты.

Как сообщает The New York Times, это стало следствием диверсификации заработка наркокартелей, которые отходят от традиционных схем получения доходов. В последние годы они перестали ограничиваться производством наркотиков и расширили свое "портфолио преступлений" до контрабанды людей, краж сырой нефти и рэкета.

Больше всего страдают от поборов простые мексиканцы — картели все активнее занимаются рэкетом обычных граждан. Такая плата получила название "cobros de piso" (буквально — "плата за пол").

Банды обворовывают самых разных работников: от владельцев небольших магазинов до фермеров и водителей грузовиков. В результате цены на товары растут как в самой Мексике, так и за рубежом.

Картели обратили внимание, что на фоне растущего спроса в Америке авокадо становится все более ценным товаром. Поэтому особенно сильно пострадал от рэкета город Уруапан, который является мексиканским центром торговли авокадо. Это явление настолько распространилось на сельскохозяйственных угодьях, что привело к росту цен на товары, в частности лаймы и авокадо, получив название "наркоинфляции".

Ни угрозы со стороны президента США Дональда Трампа применить армию, ни протесты водителей грузовиков, которые начали перекрывать трассы, не смогли помочь ситуации. Все действия Клаудии Шейнбаум оказались тщетными – по оценкам бизнес-ассоциации Coparmex, только за девять месяцев этого года "крышевание" бандами стоило мексиканским предприятиям около 1,1 млрд.

