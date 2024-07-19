Во всем мире из-за масштабного сбоя отменяют авиаперелеты, не работают компьютеры и банки: что происходит

Целый ряд авиакомпаний по всему миру отменит рейсы из-за сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure. Кроме того, пользователи Windows 10 во всем мире сталкиваются с массовыми сбоями из-за нового обновления антивируса Crowdstrike.

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Как сообщает CNN, управление гражданской авиации США сообщило о приостановлении полетов авиакомпаний American Airlines, United Airlines и Delta Airlines из-за проблем с коммуникацией. Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", что может привести к задержкам рейсов, заявил оператор аэродрома Aena.

Sky News, главный новостной телеканал в Великобритании, не смог вести прямую трансляцию в пятницу утром. Исполнительный глава сети Дэвид Роудс извинился перед зрителями за прерывание, сказав, что многие новости все еще доступны в Интернете.

сети Дэвид Роудс извинился перед зрителями за прерывание, сказав, что многие новости все еще доступны в Интернете.

Некоторые последствия:

Все рейсы прекращены в компаниях United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. Федеральное управление гражданской авиации сослалось на проблемы со связью и не сообщило, сколько будет продолжаться "остановка на земле". Рейсы Allegiant Airlines также были приостановлены.

Корпорация Майкрософт заявила, что исследует проблему, влияющую на возможность пользователей получить доступ к различным программам и службам Microsoft 365. Ранее в четверг компания сообщила на своем сайте отчета о состоянии Azure, что служба прекратила работу для некоторых клиентов в Соединенных Штатах, добавив, что она определила причину и работает над ее устранением.

Ранее в четверг компания сообщила на своем сайте отчета о состоянии Azure, что служба прекратила работу для некоторых клиентов в Соединенных Штатах, добавив, что она определила причину и работает над ее устранением. Другие глобальные авиакомпании, в том числе Virgin Australia и Qantas , пострадали от сбоев в работе ИТ, говоря, что они все еще работают, но с задержками.

, пострадали от сбоев в работе ИТ, говоря, что они все еще работают, но с задержками. Аэропорты Мельбурна, Брисбена и Сиднея терпят подобные сбои, хотя рейсы все еще прибывают и отправляются.

хотя рейсы все еще прибывают и отправляются. Австралийские банковские и телекоммуникационные учреждения, такие как ANZ, Westpac, Visa и Optu s также пострадали, согласно Downdetector, веб-сайту, который отслеживает киберсбои.

Китайские клиенты Microsoft видят "синий экран" и с уведомлением об ошибке, широко известный как BSOD (синий экран смерти), Microsoft подтвердила в пятницу.

с уведомлением об ошибке, широко известный как BSOD (синий экран смерти), Microsoft подтвердила в пятницу. Лондонская фондовая биржа заявила, что в ее новостной службе возникла "глобальная техническая проблема", из-за которой новости не публикуются на ее веб-сайте. Остальные службы компании, включая саму биржу, продолжают работать в обычном режиме, добавили в нем.

из-за которой новости не публикуются на ее веб-сайте. Остальные службы компании, включая саму биржу, продолжают работать в обычном режиме, добавили в нем. Другие пострадавшие предприятия включают сети супермаркетов, государственную полицию, национальную телекомпанию и банки Новой Зеландии.

Линии экстренной службы 911 не работают в штатах США. Линии службы экстренной помощи 911 в американском штате Аляска приостановили работу, сообщает военная служба штата.

Также приостановил работу международный аэропорт Берлин-Бранденбург. Самолеты не могут ни взлететь, ни совершить посадку. В Австралии произошел глобальный технический сбой, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, проблемы, связанные с работой ноутбуков Microsoft, сообщает австралийский телеканал ABC. Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены не менее 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний, сообщил телеканал CNN.

Сбой работы сервиса привел к остановке работы авиаперевозчиков на несколько часов. По данным портала FlightAware, только авиакомпания Frontier упразднила 131 рейс и задержала еще 223, что составляет почти 30% всех ее авиаперевозок.

Кроме того, пользователи Windows 10 во всем мире сталкиваются с массовыми сбоями из-за нового обновления Crowdstrike, сообщает издание Hindustan Times. Это приводит к тому, что ПК застревают на экране обновления. Несколько пользователей в социальных сетях поделились изображениями экрана, застрявшими на странице восстановления, с сообщением: "Похоже, Windows не загрузилась должным образом. Если вы хотите перезагрузить и повторить попытку, выберите "Перезагрузить компьютер ниже".

Что говорят в Microsoft

"Мы продолжаем работу по смягчению влияния приложений и служб Microsoft 365. Мы все еще ожидаем, что пользователи увидят результат, поскольку мы устраняем остаточное воздействие. Эта проблема может повлиять на любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и службы Microsoft 365" ", – цитируют заявление компании в Bloomberg.

Не работают также и некоторые банки

Банк Израиля утверждает, что глобальный сбой CrowdStrike влечет за собой некоторые сбои в банковской системе страны. Центральный банк говорит, что проблема оказала "частичное влияние на банковскую систему, которая знает об инциденте и справится с ним". Ранее Министерство здравоохранения Израиля и экстренные службы заявили, что его серверы и горячая линия терпят сбои из-за технической проблемы.

Что говорят эксперты

Профессор Джилл Слэй, кафедра кибербезопасности SmartSat Университета Южной Австралии, сказала, что "влияние" большого глобального сбоя является "огромным", но что "слишком рано делать выводы" по его причине.

"На данный момент наблюдается масштабный глобальный технический сбой, который влияет на многочисленные компании и службы", - говорит Слей. "Некоторые объясняют это услугами безопасности, которые предлагает CrowdStrike. Остальные приписывают это Microsoft или Amazon. Органы власти и отрасль будет следить, но на данном этапе еще слишком рано делать выводы".

Как ранее писал OBOZ.UA, от масштабного сбоя в Microsoft Azure и Crowdstrike пострадали и украинские компании. Утром 19 июля остановилась работа Новой почты (по состоянию на 10.37 проблемы удалось решить), также проблемы возникли у банков (у Sense Bank не отображались карты, у Моно - пропала возможность создавать банки). У "Водафона" пропала возможностьс овершать звонки.

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