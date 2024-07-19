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Во всем мире из-за масштабного сбоя отменяют авиаперелеты, не работают компьютеры и банки: что происходит

Александр Литвин
Рынки и компании
4 минуты
2,7 т.
ПК застревают на экране восстановления

Целый ряд авиакомпаний по всему миру отменит рейсы из-за сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure. Кроме того, пользователи Windows 10 во всем мире сталкиваются с массовыми сбоями из-за нового обновления антивируса Crowdstrike.

Видео дня

Как сообщает CNN, управление гражданской авиации США сообщило о приостановлении полетов авиакомпаний American Airlines, United Airlines и Delta Airlines из-за проблем с коммуникацией. Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", что может привести к задержкам рейсов, заявил оператор аэродрома Aena.

Sky News, главный новостной телеканал в Великобритании, не смог вести прямую трансляцию в пятницу утром. Исполнительный глава сети Дэвид Роудс извинился перед зрителями за прерывание, сказав, что многие новости все еще доступны в Интернете.

сети Дэвид Роудс извинился перед зрителями за прерывание, сказав, что многие новости все еще доступны в Интернете.

Некоторые последствия:

  • Все рейсы прекращены в компаниях United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. Федеральное управление гражданской авиации сослалось на проблемы со связью и не сообщило, сколько будет продолжаться "остановка на земле". Рейсы Allegiant Airlines также были приостановлены.
  • Корпорация Майкрософт заявила, что исследует проблему, влияющую на возможность пользователей получить доступ к различным программам и службам Microsoft 365. Ранее в четверг компания сообщила на своем сайте отчета о состоянии Azure, что служба прекратила работу для некоторых клиентов в Соединенных Штатах, добавив, что она определила причину и работает над ее устранением.
  • Другие глобальные авиакомпании, в том числе Virgin Australia и Qantas, пострадали от сбоев в работе ИТ, говоря, что они все еще работают, но с задержками.
  • Аэропорты Мельбурна, Брисбена и Сиднея терпят подобные сбои, хотя рейсы все еще прибывают и отправляются.
  • Австралийские банковские и телекоммуникационные учреждения, такие как ANZ, Westpac, Visa и Optu s также пострадали, согласно Downdetector, веб-сайту, который отслеживает киберсбои.
  • Китайские клиенты Microsoft видят "синий экран" и с уведомлением об ошибке, широко известный как BSOD (синий экран смерти), Microsoft подтвердила в пятницу.
  • Лондонская фондовая биржа заявила, что в ее новостной службе возникла "глобальная техническая проблема", из-за которой новости не публикуются на ее веб-сайте. Остальные службы компании, включая саму биржу, продолжают работать в обычном режиме, добавили в нем.
  • Другие пострадавшие предприятия включают сети супермаркетов, государственную полицию, национальную телекомпанию и банки Новой Зеландии.
  • Линии экстренной службы 911 не работают в штатах США. Линии службы экстренной помощи 911 в американском штате Аляска приостановили работу, сообщает военная служба штата.
Мировой сбой
Как работают аэропорты

Также приостановил работу международный аэропорт Берлин-Бранденбург. Самолеты не могут ни взлететь, ни совершить посадку. В Австралии произошел глобальный технический сбой, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, проблемы, связанные с работой ноутбуков Microsoft, сообщает австралийский телеканал ABC. Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены не менее 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний, сообщил телеканал CNN.

Сбой работы сервиса привел к остановке работы авиаперевозчиков на несколько часов. По данным портала FlightAware, только авиакомпания Frontier упразднила 131 рейс и задержала еще 223, что составляет почти 30% всех ее авиаперевозок.

Кроме того, пользователи Windows 10 во всем мире сталкиваются с массовыми сбоями из-за нового обновления Crowdstrike, сообщает издание Hindustan Times. Это приводит к тому, что ПК застревают на экране обновления. Несколько пользователей в социальных сетях поделились изображениями экрана, застрявшими на странице восстановления, с сообщением: "Похоже, Windows не загрузилась должным образом. Если вы хотите перезагрузить и повторить попытку, выберите "Перезагрузить компьютер ниже".

  • Что говорят в Microsoft

"Мы продолжаем работу по смягчению влияния приложений и служб Microsoft 365. Мы все еще ожидаем, что пользователи увидят результат, поскольку мы устраняем остаточное воздействие. Эта проблема может повлиять на любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и службы Microsoft 365" ", – цитируют заявление компании в Bloomberg.

  • Не работают также и некоторые банки

Банк Израиля утверждает, что глобальный сбой CrowdStrike влечет за собой некоторые сбои в банковской системе страны. Центральный банк говорит, что проблема оказала "частичное влияние на банковскую систему, которая знает об инциденте и справится с ним". Ранее Министерство здравоохранения Израиля и экстренные службы заявили, что его серверы и горячая линия терпят сбои из-за технической проблемы.

  • Что говорят эксперты

Профессор Джилл Слэй, кафедра кибербезопасности SmartSat Университета Южной Австралии, сказала, что "влияние" большого глобального сбоя является "огромным", но что "слишком рано делать выводы" по его причине.

Сбой в мире
Не работают аэропорты

"На данный момент наблюдается масштабный глобальный технический сбой, который влияет на многочисленные компании и службы", - говорит Слей. "Некоторые объясняют это услугами безопасности, которые предлагает CrowdStrike. Остальные приписывают это Microsoft или Amazon. Органы власти и отрасль будет следить, но на данном этапе еще слишком рано делать выводы".

Как ранее писал OBOZ.UA, от масштабного сбоя в Microsoft Azure и Crowdstrike пострадали и украинские компании. Утром 19 июля остановилась работа Новой почты (по состоянию на 10.37 проблемы удалось решить), также проблемы возникли у банков (у Sense Bank не отображались карты, у Моно - пропала возможность создавать банки). У "Водафона" пропала возможностьс овершать звонки.

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