В мире произошел глобальный IT-сбой: не работали "Новая почта", Vodafone, Windows, банки, отменены сотни авиарейсов. Все подробности

В электронной системе "Новой почты" произошел массовый сбой. Отделения временно не обслуживали клиентов, однако к 10:11 работа была восстановлена. Также украинцы сообщают о сбоях систем в других компаниях – Vodafone та Сенс Банк. Сбои не связывают с какими бы то ни было хакерскими атаками. Впрочем, проблемы глобальные – они наблюдаются во многих сервисах по всему миру.

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"Во всем мире глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Множество компаний в нокдауне", – объяснил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

При этом "Новая почта" уже возобновила работу. "Работа всех клиентских систем и сервисов возобновлена. Извините за неудобства. Ждем вас в наших отделениях и у почтоматов", – сообщили OBOZ.UA в компании. Ранее там отмечали, что сбой произошел "в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов. В компании также уточняли, что хакерской атаки не было.

Украинцы в соцсетях сообщают, что из-за сбоя отделения компании не обслуживают клиентов. Речь идет о филиалах во всех регионах Украины.

OBOZ.UA также обратился к Vodafone, про сбои в котором сообщают абоненты. В компании отметили, что проверяют ситуацию. Пока же абоненты мобильного оператора не могут осуществлять звонки.

При попытке набрать номер система "скидывает" звонок. "Интернет есть, позвонить никому нельзя", – жалуется одна из абоненток мобильного оператора.

У Сенс Банк, как сообщается, тоже сбои. В компании признали наличие неполадок. Отмечается, что не работают:

отображение продуктов, карт и счетов

переводы и обмен валют

оплата услуг

покупка облигаций и автогражданки

открытие депозитов и кредитов

сборники и справки.

"Временные технические трудности в Sense SuperApp Цифровой банк сейчас испытывает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", – заявили в компании.

Сбои не только в Украине: во всем мире сообщают о проблемах

Так, в США, Испании и Германии возникли проблемы с работой аэропортов, из-за чего задерживаются рейсы. Авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines запретили взлет для всех своих самолетов из-за глобальных проблем со связью.

Также сообщается о проблемах с операционной системой Windows. Пользователям "выдает" "синий экран смерти". Отмечается, что массовый сбой Windows 10 BSOD связан с обновлением Crowdstike, программного обеспечения для кибербезопасности.

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