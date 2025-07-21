Во всем мире аномально дорожают продукты: что будет с ценами в Украине

Во всем мире цены на продукты питания резко растут из-за беспрецедентных климатических аномалий. От черешни в Украине до какао в Африке – погода все чаще становится главным триггером глобальной продовольственной инфляции. На отдельные позиции цены могут взлететь на десятки, а иногда и сотни процентов в течение нескольких недель.

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Об этом пишет Financial Times. Мир сталкивается с цепной реакцией – когда аномалии в одном регионе влияют на пищевые рынки в десятках стран.

Так, в Великобритании цены на картофель выросли на 22% всего за два месяца после слишком влажной зимы. В Индии лук подорожал на 89% после жары, а в Южной Корее капуста стала дороже на 70% после летнего температурного рекорда.

В США в ноябре 2022 года овощи подорожали на 80% после засухи в Калифорнии и Аризоне. В Японии цена на рис подскочила на 48%, в Китае – овощи на 30%. В Гане засуха и жара привели к росту мировой цены на какао на рекордные 280%, что ударило по потребителям в Великобритании и ЕС.

В отличие от долгосрочного снижения урожайности, краткосрочные скачки часто возникают мгновенно. Погодные кризисы – засухи, наводнения, жара или морозы нарушают логистику, уничтожают часть урожая и создают искусственный дефицит, на который мгновенно реагирует рынок.

Как отметил один из авторов исследования, Максимилиан Коц, такие погодные явления "далеко за пределами того, что мы ожидали бы в стабильном климате". А если реакция пищевой системы останется такой же, как сейчас, то мир столкнется с новыми ценовыми ударами – более жесткими, более внезапными и менее предсказуемыми.

Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации, подтверждает, что дешевая еда в прошлом. В 2025 году цены растут не только из-за войны – себестоимость растет из-за дефицита рабочей силы, логистических проблем и погоды, которая все чаще "ломает" целые сезоны. В этом году, как и в других странах, черешня массово пострадала – провалы урожая одновременно в Украине, Турции, Узбекистане и Европе.

Резкий рост цен на продукты влияет не только на кошельки – оно формирует политическое напряжение. Так, пожары в России в 2010 году вызвали резкий скачок мировой цены на пшеницу, после чего Москва ввела экспортное эмбарго, это вызвало хлебные бунты аж в Мозамбике. Ситуация повторяется, и более бедные страны оказываются первыми под ударом.

Если погодные кризисы продолжат нарастать, центральным банкам и правительствам придется пересматривать свои инфляционные прогнозы. В Великобритании, например, неожиданный рост инфляции в июне 2025 года до 3,6% был обусловлен именно резким подорожанием продуктов питания. Без изменения климатической политики и реформ в продовольственных цепочках пищевой кризис станет глобальной нормой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, импорт европейских сыров в Украину резко вырос – прежде всего, из Европы. В частности, по итогам первых 6 месяцев 2025 года в страну было ввезено на 15% больше твердых и полутвердых сыров, чем за этот же период 2024-го. В то же время украинские производители испытывают существенные трудности.

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