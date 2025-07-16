Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт
Импорт европейских сыров в Украину резко вырос – прежде всего, их Европы. В частности, по итогам первых 6 месяцев 2025 года в страну было ввезено на 15% больше твердых и полужестких сыров, чем за этот же период 2024-го. В то же время, украинские производители испытывают существенные трудности – по оценке экспертов, местный рынок находится в застое.
Об этом сообщает infagro. Там отметили:
- Белых сыров было ввезено на 18% больше.
- Плавленых – на 7%.
"Вызовом для украинских сыроделов остается активная конкуренция со стороны европейских производителей. Которые продолжают наращивать поставки в Украину", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в июне объем экспорта ощутимо снизился – заграничного сыра было ввезено на 16% меньше, чем в мае. Тем не менее, констатируется, даже при таком раскладе, "ввезенный объем превышает прошлогодний".
В то же время, отмечается, украинский рынок сыра находится в застое. Причины:
- Высокая стоимости продукции.
Из-за этого, объясняется, отечественным производителям не удается возобновить продажи.
- Сезонный спад спроса в середине лета.
Впрочем, акцентируется, несмотря на это, украинским сыроварам удалось существенно нарастить импорт своей продукции. По данным аналитиков, в первом полугодии из страны было вывезено на 16% больше полутвердых сыров, чем за этот же период в прошлом году.
Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах
По данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Комо" традиционный 50% в среднем по 546,83 грн/кг. Что более чем на 8 грн превышает среднюю стоимость в июне.
В целом крупные сети продают этот сыр по 519-589 грн/кг. В частности:
- Novus – по 589 грн/кг.
- Auchan – 519 грн/кг.
- Megamarket – 532,5 грн/кг.
А вот сыр твердый Звени Гора голландский 45% подешевел более чем на 6 грн – до средних 534,93 грн/кг. Цены в супермаркетах:
- Metro – 587,6 грн/кг.
- Auchan – 565 грн/кг.
- Megamarket – 452,2 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине зафиксировано масштабное удешевление овощей. По состоянию на середину июля больше всего цены снизились на молодой картофель – сразу на 75%, до 15-22 грн/кг. При этом в экспертной среде прогнозируют, что в середине месяца цены на основные овощи продолжат снижаться.
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