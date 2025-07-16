Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт

Импорт европейских сыров в Украину резко вырос – прежде всего, их Европы. В частности, по итогам первых 6 месяцев 2025 года в страну было ввезено на 15% больше твердых и полужестких сыров, чем за этот же период 2024-го. В то же время, украинские производители испытывают существенные трудности – по оценке экспертов, местный рынок находится в застое.

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Об этом сообщает infagro. Там отметили:

Белых сыров было ввезено на 18% больше.

Плавленых – на 7%.

"Вызовом для украинских сыроделов остается активная конкуренция со стороны европейских производителей. Которые продолжают наращивать поставки в Украину", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в июне объем экспорта ощутимо снизился – заграничного сыра было ввезено на 16% меньше, чем в мае. Тем не менее, констатируется, даже при таком раскладе, "ввезенный объем превышает прошлогодний".

В то же время, отмечается, украинский рынок сыра находится в застое. Причины:

Высокая стоимости продукции.

Из-за этого, объясняется, отечественным производителям не удается возобновить продажи.

Сезонный спад спроса в середине лета.

Впрочем, акцентируется, несмотря на это, украинским сыроварам удалось существенно нарастить импорт своей продукции. По данным аналитиков, в первом полугодии из страны было вывезено на 16% больше полутвердых сыров, чем за этот же период в прошлом году.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

По данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Комо" традиционный 50% в среднем по 546,83 грн/кг. Что более чем на 8 грн превышает среднюю стоимость в июне.

В целом крупные сети продают этот сыр по 519-589 грн/кг. В частности:

Novus – по 589 грн/кг.

Auchan – 519 грн/кг.

Megamarket – 532,5 грн/кг.

А вот сыр твердый Звени Гора голландский 45% подешевел более чем на 6 грн – до средних 534,93 грн/кг. Цены в супермаркетах:

Metro – 587,6 грн/кг.

Auchan – 565 грн/кг.

Megamarket – 452,2 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине зафиксировано масштабное удешевление овощей. По состоянию на середину июля больше всего цены снизились на молодой картофель – сразу на 75%, до 15-22 грн/кг. При этом в экспертной среде прогнозируют, что в середине месяца цены на основные овощи продолжат снижаться.

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