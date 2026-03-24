Во время тревоги будут выгонять из поезда: "Укрзалізниця" объяснила новые правила для украинцев
В Украине ужесточила правила безопасности для пассажиров железной дороги – была введена обязательная эвакуация в случае угрозы обстрела. Украинцев призывают заранее ознакомиться с алгоритмом действий и четко выполнять указания проводников во время поездки.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". В компании отмечают: четкое выполнение инструкций позволяет минимизировать риски и сохранить жизнь в критических ситуациях.
Там объясняют: угрозы для поездов растут, поэтому вопрос быстрой и контролируемой эвакуации стал критически важным. "В случае атаки вагон не должен стать ловушкой – для этого и нужна эвакуация", – отметили в УЗ и заверили, что решение о выводе пассажиров из поезда принимается только тогда, когда существует реальная опасность на конкретном маршруте.
Что делать при сигнале об опасности
После предупреждения от проводника пассажирам советуют сразу подготовиться: одеться, держать рядом документы и телефон.
Важно оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. Если нужна помощь при выходе из вагона – об этом следует сообщить заранее.
Как происходит эвакуация
После остановки поезда и команды проводника:
- выходить нужно быстро, но без паники;
- пользоваться ближайшим выходом;
- большие вещи оставлять в вагоне;
- помогать другим пассажирам.
Железнодорожники предупреждают: нельзя прыгать, задерживаться на пути или создавать давку.
Действия после выхода из вагона
Пассажирам рекомендуют сразу отойти на безопасное расстояние или пройти в укрытие (если оно есть). Оставаться рядом с поездом опасно, поскольку именно он может быть целью.
В случае взрывов следует лечь на землю лицом вниз, открыть рот и прикрыть голову. Важно слушать все указания персонала.
Возвращение в вагон разрешается только после сигнала об окончании опасности. Если нужно переходить пути – делать это следует максимально внимательно.
Дополнительные советы
- Внимательно следить за ситуацией на путях;
- в поездках с детьми сохранять спокойствие и объяснять им действия;
- в холодную погоду брать одеяла из вагона – их можно использовать во время эвакуации.
Как сообщал OBOZ.UA, решение об эвакуации повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится пережидать тревогу под открытым небом. Поэтому часть пассажиров оказалась недовольна новыми правилами УЗ.
