Во время тревоги будут выгонять из поезда: "Укрзалізниця" объяснила новые правила для украинцев

В Украине ужесточила правила безопасности для пассажиров железной дороги – была введена обязательная эвакуация в случае угрозы обстрела. Украинцев призывают заранее ознакомиться с алгоритмом действий и четко выполнять указания проводников во время поездки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". В компании отмечают: четкое выполнение инструкций позволяет минимизировать риски и сохранить жизнь в критических ситуациях.

Там объясняют: угрозы для поездов растут, поэтому вопрос быстрой и контролируемой эвакуации стал критически важным. "В случае атаки вагон не должен стать ловушкой – для этого и нужна эвакуация", – отметили в УЗ и заверили, что решение о выводе пассажиров из поезда принимается только тогда, когда существует реальная опасность на конкретном маршруте.

Что делать при сигнале об опасности

После предупреждения от проводника пассажирам советуют сразу подготовиться: одеться, держать рядом документы и телефон.

Важно оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. Если нужна помощь при выходе из вагона – об этом следует сообщить заранее.

Как происходит эвакуация

После остановки поезда и команды проводника:

выходить нужно быстро, но без паники;

пользоваться ближайшим выходом;

большие вещи оставлять в вагоне;

помогать другим пассажирам.

Железнодорожники предупреждают: нельзя прыгать, задерживаться на пути или создавать давку.

Действия после выхода из вагона

Пассажирам рекомендуют сразу отойти на безопасное расстояние или пройти в укрытие (если оно есть). Оставаться рядом с поездом опасно, поскольку именно он может быть целью.

В случае взрывов следует лечь на землю лицом вниз, открыть рот и прикрыть голову. Важно слушать все указания персонала.

Возвращение в вагон разрешается только после сигнала об окончании опасности. Если нужно переходить пути – делать это следует максимально внимательно.

Дополнительные советы

Внимательно следить за ситуацией на путях;

в поездках с детьми сохранять спокойствие и объяснять им действия;

в холодную погоду брать одеяла из вагона – их можно использовать во время эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA, решение об эвакуации повышает безопасность, но в то же время приводит к задержкам и ситуациям, когда людям приходится пережидать тревогу под открытым небом. Поэтому часть пассажиров оказалась недовольна новыми правилами УЗ.

