Вместо люксовых брендов – подделки: украинцев обманули с золотыми украшениями на 4,6 млн грн

В Одесской области разоблачили сеть магазинов, которые продавали поддельные золотые украшения под видом известных мировых брендов (согласно фото, один из них Cartier), с продажами по всей Украине. Во время обысков изъяли фальсификат на 4,6 млн грн и ликвидировали подпольный цех, досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Поддельную продукцию реализовывали через сеть розничных магазинов в торговых центрах, а также дистанционно через соцсети и мессенджеры.

Началом расследования стало обращение официального представителя компании – правообладателя торговой марки. По его словам, на рынке появилось большое количество украшений с незаконно нанесенным логотипом известного бренда, что нанесло правообладателю значительный материальный ущерб. Продажа фальсифицированных изделий под видом оригинальных вводила покупателей в заблуждение и подрывала доверие к легальному рынку ювелирных изделий.

В ходе следственных действий детективы установили, что фигуранты организовали полноценную сеть ювелирных магазинов на территории Одесской области. В этих точках любой мог приобрести "брендовое" золото, не подозревая, что речь идет о подделке. Кроме физических магазинов, участники схемы активно работали онлайн, принимали заказы через социальные сети и приложения, после чего отправляли украшения почтовыми отправлениями по всей Украине.

Во время санкционированных обысков в местах продажи правоохранители изъяли поддельные золотые украшения и аксессуары на сумму почти 4,6 млн грн. Также была обнаружена и прекращена работа подпольного цеха, где незаконно изготавливали драгоценности с использованием логотипов известных мировых торговых марок.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования или указания происхождения товара, что нанесло ущерб в особо крупных размерах. Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и функционированию незаконной схемы.

