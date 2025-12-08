Украинцам платили фальшивыми долларами: какие купюры были поддельные

Украинцы могут получить фальшивые доллары при продаже вещей через интернет. Такая схема была разоблачена в Киеве: мошенник через онлайн-объявление находил продавцов подержанной техники Apple, встречался с ними и рассчитывался фальшивыми 100-долларовыми купюрами.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Фальшивки были настолько высокого качества, что практически невозможно было отличить от настоящих банкнот .

. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

"В ходе следственных действий детективы БЭБ изъяли эти фальшивые банкноты... В результате принятых детективами мер, обеспечено возмещение материального ущерба потерпевшим гражданам в размере более 370 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Как не стать жертвой мошенников и не получить фальшивые доллары

В свою очередь, в НБУ ранее призвали украинцев никогда не совершать валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Ведь в таких случаях есть высокий риск получить фальшивку.

"Для этого следует обращаться исключительно к лицензируемым Национальным банком пунктам обмена валюты банков. Или к небанковским финансовым учреждениям", – отметили там.

При этом в регуляторе подчеркнули: в том, чтобы не получить подделку должны быть заинтересованы сами люди. Ведь, "подделки не представляют угрозы для банков и финансовых учреждений".

"Все изъятые из оборота подделки иностранной валюты гарантированно отсортируются как сомнительные с помощью правильно настроенных счетчиков и сортировщиков банкнот... Они рассчитаны, прежде всего, на невнимательность и недостаточность знаний граждан", – объяснили в Нацбанке.

