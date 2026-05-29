Вместо бензина в авто заливали "бодягу": где заправки промышляли фальсификатом

Правоохранители в Украине обнаруживают подпольные АЗС, торгующие фальсификатом. Одно из последних разоблачений – масштабная схема на Киевщине. Там обнаружили целую подпольную сеть заправок, на которых в автомобили украинцев заливали бензин и дизель сомнительного происхождения. Объемы торговли составляли десятки тысяч литров топлива на миллионы гривен.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что уже завершили досудебное расследование, а организаторы нелегального бизнеса предстанут перед судом.

Дельцы хранили незаконно изготовленное топливо хранили на одной из нефтебаз в Белоцерковском районе Киевской области. По данным следствия, реализация происходила через сеть подконтрольных автозаправочных станций.

Сеть АЗС работала вообще без необходимых сертификатов качества на топливо. Продажу "липового" бензина к тому же не отражали в финансовой и налоговой отчетности.

Правоохранители провели серию обысков как на нефтеперерабатывающем заводе, так и на заправках. В результате были изъяты:

более 57 тыс. литров бензина;

почти 85 тыс. литров дизельного топлива;

4,5 тыс. литров сжиженного газа;

29 резервуаров для хранения горючего;

газораспределительная и шесть топливораспределительных колонок;

помповое оборудование;

грузовые автомобили с автоцистернами, которые использовали для транспортировки горючего.

Кроме того, во время обысков по местам жительства фигурантов изъята финансово-хозяйственная документация, черновые записи, мобильные телефоны и наличные средства. Стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет более 8 млн грн.

Это уже не первый громкий случай разоблачения подпольных АЗС за последнее время. Ранее в Кривом Роге были обнаружены сразу три сомнительных заправки. Они закупали топливо без документов о его происхождении и сертификатов качества, а реализовывали за наличные деньги без использования РРО и выдачи фискальных чеков.

Также в Одесской области была прекращена работа сети нелегальных заправок. Незаконные АЗС работали в городах Березовка и Арциз, поселках Доброслав и Бессарабское, селе Буялык.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине внедряют новые стандарты качества бензина. Среди прочего, они предусматривают отказ от устаревших стандартов Евро-3 и Евро-4.

