Украинцы кинулись "списывать" непригодные автомобили: когда можно получить бесплатную услугу

В Украине с начала 2024 года в 3,5 раза выросло количество заявок на услугу снятия с регистрации поврежденного или непригодного к использованию автомобиля. Такую услугу можно получить бесплатно, если авто уже превратилось в металлолом или физически уничтожено или сильно повреждено, например, из-за вражеских обстрелов.

Видео дня

Несмотря на непригодность к использованию, такие транспортные средства остаются зарегистрированными за владельцем, пока тот не пройдет особую процедуру. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

Отмечается, что популярность услуги во время полномасштабной войны только растет. Только с начала 2024 года украинцы выбраковали более 17 тысяч транспортных средств. Для сравнения, в январе 2024 года было выбраковано 1690 транспортных средств, а в мае уже 5877.

Для снятия с регистрации непригодных для использования владельцу нужно обратиться в сервисный центр МВД и подать заявление с необходимыми документами. С собой необходимо иметь:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

о регистрации места жительства; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

транспортного средства (при наличии); номерные знаки (при наличии).

Услуга выбраковки транспортного средства безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов. Важно отметить, что выбраковка невозможна, если автомобиль находится в розыске или под арестом. После выбраковки транспортного средства возобновление его регистрации возможно только по решению суда.

В каких ситуациях поврежденный автомобиль нужно снять с учета

С государственной регистрации рекомендуют снять определенный список транспортных средств. А именно:

состояние ТС не пригодно к эксплуатации : серьезные повреждения в результате ДТП или других чрезвычайных ситуаций, когда автомобиль не подлежит восстановлению;

утилизация: старые и ржавые транспортные средства, которые планируют сдать на металлолом или утилизацию;

старые и ржавые транспортные средства, которые планируют сдать на металлолом или утилизацию; экспорт ТС: продажа или передача автомобиля на постоянной основе за границу;

продажа или передача автомобиля на постоянной основе за границу; полное уничтожение из-за военных действий или пребывания на оккупированных территориях: автомобиль сгорел, получил невосполнимые повреждения или находится на оккупированной территории.

Снятие автомобиля с государственной регистрации способствует ведению правильного учета транспортных средств и защищает собственника от юридических нюансов, связанных с документацией или использованием номерных знаков. Кроме того, это позволяет избежать возможных штрафов и недоразумений, связанных с использованием непригодного для эксплуатации авто.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина внедрила новую услугу переоформления автотранспорта в Действии, что привело к увеличению количества дистанционных сделок купли-продажи. За первый квартал 2024 г. было заключено 128,3 тыс. соглашений, из них 29,3 тыс. выполнено дистанционно, что составляет 22,9% от общего количества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!