Владельцев всех финкомпаний в Украине проверят на гражданство РФ: НБУ готов на крайние меры

Владельцев финансовых компаний в Украине ждет проверка относительно российского гражданства. Если они скрыли, что имеют паспорт страны-агрессорки, лицензию у организации смогут отозвать из-за предоставления недостоверных данных.

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По словам заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрия Олейника, проверки со стороны НБУ и правоохранителей начнутся уже в ближайшие месяцы. При этом будут использоваться открытые и закрытые базы, сообщил он "Интерфакс-Украина".

"У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии ", – сказал Олейник.

Волну проверок он объяснил тем, что недавно журналисты обнаружили паспорта РФ Андрея и Наталии Манучаровых, которые являются бенефициарами микрокредитных сетей "Просто ссуда" и "Тайм кредит". "Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов", - добавил замглавы НБУ.

По его словам, это уже не первый случай, когда у собственников финансовых организаций выявляют российское гражданство. Ранее в июле паспорта РФ нашли у владельцев ООО "Даймонд Пэй", которой принадлежит финтех-компания DPAY, хотя соответствующие запросы НБУ подавал в спецслужбы еще год назад.

НБУ актуализировал информацию удалось лишь в 2024 году после того, как оборот компании вырос до сотен миллиардов гривен, благодаря чему она заняла критическое место на рынке финансовых услуг. "Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что следует есть", – объяснил Дмитрий Олейник.

Кроме того, связи с РФ нашли у владельцев ООО "Финансовая компания "Элайенс", которой принадлежит финтех-компания Fondy. В связи с этим Нацбанк признал деловую репутацию владельцев существенного участия в "ФК "Элайенс" и "Даймонд Пэй" небезупречной, после чего в апреле отменил регистрацию первой компании как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, а в июле аналогично поступил со второй.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальный банк отозвал лицензию у Альпари Банка. Прежде это финучреждение хотело приобрести "Укрпочту".

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