НБУ ликвидировал украинский банк, который собиралась купить "Укрпочта"

Альпари Банк, который раньше хотела приобрести "Укрпочту", окончательно покинул финансовый рынок Украины. По просьбе самого финучреждения Национальный банк Украины (НБУ) лишил его лицензии.

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Об этом 28 июня сообщили в НБУ. Согласно решению № 235-рш, которое накануне приняло правление Нацбанка, из Государственного реестра банков были исключены сведения об АО "Альпари банк".

В январе 2022 года, то есть до начала полномасштабной войны, "Укрпочта" обратилась к НБУ с запросом о покупке Альпари Банка. Как тогда объяснил гендиректор компании Игорь Смелянский – чтобы иметь возможность предоставлять банковские услуги (в том числе перевод средств, пополнение счетов и т.п.) в почтовых отделениях. В июне того же года соглашение согласовал Антимонопольный комитет, но 29 мая 2023 года НБУ отклонил его из-за "недостатков в документах".

А уже в декабре 2023 года единственный акционер Альпари Банка решил прекратить финучреждение банковской деятельности без прекращения юридического лица. Такую деятельность банк фактически прекратил 14 мая 2024 года, после чего стал девятым банком, сделавшим это по собственной инициативе.

Прекратить банковскую деятельность без прекращения юридического лица банки могут согласно закону "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Для этого необходимо согласовать с НБУ план прекращения и в определенные сроки полностью выполнить обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности. по пути в Украине пошли:

Вернум Банк;

"дочка" российского ВТБ – БМ Банк;

DV Bank;

банк "Финансовый партнер";

Апекс-Банк;

Промышленно финансовый банк;

Кредит Оптима Банк;

банк "Расчетный центр".

"Альпари" был самым маленьким банком в Украине – по состоянию на 2021 год у него было всего 1 отделение. По итогам 2023 года банк получил 6 млн грн убытка, а к началу 2024-го объем его чистых активов составил лишь 193,4 млн грн – это 0,007% от активов всей банковской системы в целом. Несмотря на это, в банке все же было 6176 вкладчиков, которые держали на его счетах 679 млн грн.

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