России слили данные клиентов микрокредитной сети в Украине? У владельца нашли паспорт РФ

Владелец компании "Просто Позика", предоставляющей услуги микрокредитования населения Украины, может иметь гражданство России. Поэтому данные клиентов крупной микрокредитной сети могли оказаться в руках спецслужб РФ.

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Об этом говорится в расследовании "Схем". Его авторы подчеркнули, что наличие российского гражданства у бенефициара финансовой организации, работающей по всей стране, может угрожать национальной безопасности государства.

Из-за долгов такая группа населения очень уязвима, поэтому их могли использовать для поджогов военных авто военных и ТЦК, волна которых недавно прокатилась по Украине. Имея долги, клиенты микрокредитных организаций могут быть завербованы российскими спецслужбами и согласиться на преступление за относительно небольшое вознаграждение.

Сеть "Просто Позика" была основана в 2014 году, а в настоящее время она имеет более 30 филиалов по всей Украине. Согласно данным на сайте компании, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения процентная ставка может достигать 1 597 820,85% годовых.

Благодаря таким условиям сети приносит миллионные доходы своим владельцам. Согласно данным из официальных реестров, основными бенефициарами компании являются Андрей Манучаров и Евгений Слюсарь, которым принадлежит 90% и 10% организации соответственно.

Расследователи утверждают, что ранее Манучаров возглавлял государственное предприятие "Укрморпорт" и в его подчинении находилось 19 морских портов, а в 2014 году он получил гражданство РФ и занял должность советника генерального директора "Росморпорта". Несмотря на то, что мужчина жил в России и в оккупированном Крыму, он регулярно посещал Киев и развивал свой микрокредитный бизнес в Украине.

Также в расследовании говорится, что его жена Наталья Манучарова тоже получила гражданство РФ в 2014 году, после чего зарегистрировала микрокредитную организацию "Тайм Кредит", имеющую в Украине минимум 11 отделений. Сын Манучаровых Иван – возглавляет комитет по информационной политике, технологиям и связи в подконтрольном РФ парламенте оккупированного Крыма и является членом партии "Единая Россия".

Весной 2024 года Национальный банк Украины продлил лицензии на осуществление деятельности компаниям "Просто Позика" и "Тайм Кредит" на неограниченный срок. В аудиторском отчете "Просто Позики", направленном в НБУ, компания заверила, что не имеет клиентов из РФ или Беларуси и не ведет "никаких коммуникаций с резидентами РФ". Кроме того, Манучарова в уставных документах указан как гражданин Украины.

По запросу журналистов в НБУ сообщили, что "Просто Заем" и "Тайм Кредит" не обращались к ним о назначении доверенного лица для замены руководителей из РФ. Кроме того, в Нацбанке утверждают об отсутствии информации, подтверждающей наличие у Андрея и Натальи Манучаровых российского гражданства. Но несмотря на это в НБУ пообещали прислать в Службу безопасности Украины и органы разведывательного сообщества соответствующие запросы.

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