Вилла за €40 млн на Лазурном побережье: строительство экс-нардепа Левочкина заинтересовало французские службы

Украинский бывший депутат-регионал Сергей Левочкин, вероятно причастен к строительству роскошной виллы во Франции стоимостью около €40 млн с возможными нарушениями законодательства. По данным медиа, объект мог возводиться без разрешений и с использованием взрывчатки, из-за чего делом уже заинтересовались правоохранители.

Об этом пишет издание Le Figaro, речь идет об элитной недвижимости в Сен-Жан-Кап-Ферра – одном из самых дорогих и престижных районов Французской Ривьеры вблизи Ниццы.

Именно здесь расположена вилла, которая привлекла внимание не только журналистов, но и правоохранителей. По данным СМИ, владельцами объекта могут быть сам Левочкин и его сестра Юлия Левочкина. Французские следователи проверяют сразу несколько возможных правонарушений, связанных со строительством и эксплуатацией виллы. Среди них:

выполнение строительных работ без надлежащих разрешений;

несанкционированная вырубка деревьев;

незаконное приобретение и хранение взрывчатых материалов;

создание потенциальной угрозы для жизни людей.

Особое внимание вызвала информация об использовании взрывчатки во время работ. По данным расследования, в период с 2014 по 2016 годы на территории имения проводились масштабные работы без официального разрешения. В частности, один из бассейнов, расположенный в подвальном помещении, якобы расширяли с помощью динамита.

Сообщается, что взрывчатку, в частности типа Nonex, не только использовали, но и хранили без надлежащих разрешений и мер безопасности прямо рядом с жилым объектом. Такие действия могли представлять серьезную опасность как для работников, так и для окружающих.

Дело инициировали после обращения бывшего работника, который еще в 2019 году сообщил французским органам власти о возможных нарушениях. Его жалоба была передана в соответствующие службы, в частности органы градостроительства. Впоследствии выяснилось, что разрешений на проведение строительных работ не выдавали, часть изменений на участке проводилась без согласования, а государственные службы начали проверки только через несколько лет.

В 2021 году состоялся первичный осмотр объекта, а еще через два года во время обысков правоохранители якобы обнаружили взрывные устройства, которые оставались на территории. По состоянию на март 2026 года дело дошло до суда в Ницце. Перед судом должен предстать управляющий недвижимостью – представитель компании, которая владеет виллой.

Иски подали бывшие работники, которые заявляют, что работали в опасных условиях, не зная о рисках. В то же время защита настаивает, что управляющий не отвечает за строительные работы. Ожидается, что суд определит, кто именно несет ответственность за возможные нарушения.

Сергей Левочкин – бывший глава администрации президента Виктора Януковича и один из известных украинских политиков. По данным медиа, он покинул Украину незадолго до полномасштабной войны в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве разоблачена криптовалютная пирамида, организаторы которой выманили у украинцев более 20 млн грн под видом инвестиций в "международную инвестиционную площадку". Организатор схемы скрывается от правосудия в Европейском Союзе (ЕС).

